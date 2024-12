Tai nạn 2 người thương vong ở Thanh Hóa: Truy trách nhiệm người giao xe

Ngày 11/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào hồi 22h30 ngày 9/12/2024, tại km56+350, Quốc lộ 45, thuộc địa phận xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô không gắn biển kiểm soát do anh L.V.M, sinh năm 2008, trú tại xã Định Hải, huyện Yên Định điều khiển chở theo anh N.X.H, sinh năm 2008, trú cùng địa chỉ va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 36K-103... do anh L.V.M, sinh năm 1987, trú tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa điều khiển đi hướng ngược chiều.

Hiện vụ tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông đã làm anh L.V.M tử vong tại bệnh viện, anh N.X.H bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu xác định do L.V.M điều khiển xe mô tô không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường gây tai nạn giao thông.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, giải quyết và làm rõ trách nhiệm, xử lý hành vi giao xe của phụ huynh khi M. (16 tuổi) chưa đủ tuổi vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông (được quy định tại Điều 60 Luật Giao thông đường bộ năm 2008). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.