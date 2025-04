Phó Thủ tướng chỉ nguyên nhân vướng mắc Khu dân cư Đại An II

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa chủ trì cuộc họp nghe báo báo về phương án giải quyết tồn tại, vướng mắc về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án khu dân cư Đại An II, phường Tứ Minh, TP. Hải Dương, ngày 25/4.

Theo báo cáo của tỉnh Hải Dương, Dự án khu dân cư Đại An II (Dự án) được triển khai từ năm 2011, sử dụng một phần diện tích đất Khu công nghiệp Đại An (do Công ty Đại An làm chủ đầu tư) và một số diện tích đất xen, kẹt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Hải Dương, các sở, ngành liên quan đã chậm trễ trong triển khai các thủ tục (điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết, chuyển mục đích sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư…), dẫn đến việc Công ty Đại An tự ý đầu tư xây dựng khi chưa được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Đến nay, UBND tỉnh Hải Dương đã xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan, khắc phục một số vi phạm, vướng mắc theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời đề xuất phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện Thanh tra Chính phủ, Công ty Đại An … Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, Dự án kéo dài từ năm 2011 đến nay do nhiều vướng mắc pháp lý có nguyên nhân từ sự chậm trễ của UBND tỉnh Hải Dương và các sở, ngành liên quan (giai đoạn 2016-2020).

Công ty Đại An đã vi phạm pháp luật về xây dựng, đất đai khi tự ý đầu tư xây dựng và hoàn thành khoảng 80% hạ tầng kỹ thuật cơ bản của Dự án trong khi chưa được giao làm chủ đầu tư thực hiện Dự án. Tuy nhiên, phần lớn hạ tầng này được đánh giá là phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt sau đó và các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh Hải Dương xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng của Dự án khu dân cư Đại An II theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, bao gồm cả việc làm rõ và xử lý các giao dịch (nếu có) khi Dự án chưa đủ điều kiện, không để phát sinh các sai phạm mới.

Tỉnh Hải Dương cần có báo cáo chính thức, đầy đủ bằng văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, cam kết về tính chính xác của thông tin và chịu hoàn toàn trách nhiệm; đặc biệt là phải kiểm tra, đánh giá và bảo đảm Khu công nghiệp Đại An liền kề phải là khu công nghiệp xanh, sạch, không gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến khu dân cư.

Trên cơ sở đó, tỉnh Hải Dương tiến hành "cẩn trọng, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, không để sơ hở, thất thoát, lãng phí" trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án khu dân cư Đại An II, theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Đây là các cơ chế, chính sách thí điểm mới được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc pháp lý cho nhiều dự án bất động sản nhằm đưa nguồn lực đất đai vào sử dụng hiệu quả, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và tránh lãng phí kéo dài.