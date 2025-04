Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 23/4, Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) nhận được tin báo từ người dân về việc nghi có người nhảy lầu tại tòa nhà A3, chung cư An Bình.

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và ghi nhận tại khu vực phía sau tòa nhà có một người đàn ông nằm bất động trong tư thế úp mặt. Qua xác minh ban đầu, người đàn ông trên là anh H.T.A. (SN 1987), có hộ khẩu thường trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, hiện tại đang sinh sống tại căn hộ 15XX, tòa nhà A3, chung cư An Bình.

Công an sau đó đã liên hệ với lực lượng cấp cứu 115, nhưng bác sĩ xác định anh A. đã tử vong. Qua kiểm tra hình ảnh từ camera an ninh, công an phát hiện anh A. đi thang máy từ tầng 15 lên tầng 35, sau đó lên sân thượng rồi rơi xuống đất .

Một lãnh đạo Công an phường Cổ Nhuế 1 xác nhận sự việc nêu trên và cho biết cơ quan công an đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh A.