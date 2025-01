Miền Bắc trời rét trong những ngày Tết Nguyên đán 2025

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia vừa phát hành bản tin cập nhật mới nhất về diễn biến không khí lạnh và thời tiết những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2025.

Theo đó, trong dịp Tết Nguyên Đán 2025, thời tiết khu vực miền Bắc sẽ có sự chuyển giao rõ rệt giữa những ngày cuối năm và đầu năm mới. N gày mùng 1 và mùng 2 Tết, nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ dao động từ 15-18 độ C vào ban ngày và có thể giảm xuống dưới 10°C vào ban đêm, tạo cảm giác se lạnh.

Các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, sẽ có những đợt rét đậm, rét hại, với nhiệt độ có thể xuống dưới 5 độ C.

Ảnh minh hoạ/ Internet

Tuy nhiên, vào những ngày sau Tết, nhiệt độ có thể nhích nhẹ lên, khoảng 18-22 độ C vào ban ngày, và từ 13-16 độ C vào ban đêm.

Lượng mưa trong dịp Tết không quá lớn, nhưng vẫn có thể có mưa nhỏ rải rác, đặc biệt là vào các ngày đầu năm mới. Vì vậy, người dân cần chuẩn bị áo ấm và mang theo dù, dù thời tiết không quá khắc nghiệt nhưng vẫn có thể làm ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời.

Miền Trung sẽ có một mùa Tết tương đối ấm áp. Dự báo cho thấy từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, vào dịp Tết Nguyên Đán 2025, trời sẽ có nắng đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời, du lịch biển và dã ngoại.

Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, nhiệt độ khu vực này sẽ dao động từ 20-28°C, khá dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Mặc dù nhiệt độ không quá cao, miền Trung cần đặc biệt lưu ý đến tình trạng sóng lớn và khả năng mưa dông bất ngờ, nhất là vào các buổi chiều và tối.

Vùng ven biển từ Quảng Bình đến Bình Định có thể xuất hiện các cơn mưa rào và giông, gây ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là ở khu vực biển.

Tại miền Nam, thời tiết trong dịp Tết Nguyên đán 2025 hứa hẹn khá ổn định, với nhiệt độ cao và ít mưa. Dự báo trong suốt tuần lễ Tết, các tỉnh từ Nam Bộ, bao gồm TP HCM, Cần Thơ, Bến Tre, và các khu vực ven biển sẽ có trời nắng nóng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27-34 độ C.

Dù không có mưa lớn, miền Nam vẫn có thể có mưa rào vào buổi chiều, nhưng thường không kéo dài và không ảnh hưởng quá nhiều đến các hoạt động.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày 27/1/2025:

Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.

Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C, có nơi trên 17 độ C.

Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ; vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: trời nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc trời rét đậm, phía Nam trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 10-13 độ C, phía Nam 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, có nơi cấp 5, giật cấp 6-7. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 17-19 độ C, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên: có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-28 độ C.

Nam Bộ: có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

>>> Mời độc giả xem thêm video Google DeepMind's GenCast dự báo thời tiết siêu chuẩn xác: