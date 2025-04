Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải là tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm hy sinh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Một phúc mặc niệm tưởng nhớ Liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Đại tá Trần Văn Phúc nhấn mạnh, tấm gương, sự hy sinh anh dũng của Liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải thể hiện tinh thần và ý chí sáng ngời về lòng dũng cảm, tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của người chiến sĩ CAND, vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng và trở thành nguồn động lực thôi thúc CBCS thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì Lễ phát động

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm của Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị trong toàn lực lượng tổ chức phát động thi đua trong đơn vị; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ.

Trong thời gian tới, tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, manh động, để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trong tình hình mới, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an cấp xã tập trung nắm chắc, kiểm soát chặt tình hình, kịp thời xử lý, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục nhân rộng, động viên, khen thưởng kịp thời các tấm gương điển hình tiên tiến trong và ngoài lực lượng, để nhân dân hiểu, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công an tỉnh Quảng Ninh ủng hộ gia đình Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải

Để kịp thời có hành động thiết thực tri ân tấm gương anh dũng hy sinh của Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, nhân dịp này, Công an tỉnh Quảng Ninh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục công tác chính trị (Bộ Công an), Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Tổng Công ty Đông Bắc, Trường Đại học Hạ Long đã trao tặng kinh phí ủng hộ, hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Ninh và thưởng nóng Ban chuyên án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng, sinh năm 1967, trú phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long cầm đầu nên xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Tối 17/4, trong quá trình tổ chức truy bắt, các đối tượng manh động chống trả quyết liệt bằng súng AK, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải không may trúng đạn. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Thiếu tá Khải đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.