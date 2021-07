Khởi tố “ông trùm” trong đường dây trộm ô tô cực lớn ở Hà Nội

Ngày 6/7, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến đường dây trộm cắp, tiêu thụ ô tô vừa triệt phá trên địa bàn. Bốn bị can bị khởi tố về tội trộm cắp và chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm: Nguyễn Thành Công (31 tuổi, trú tại Hưng Yên, có vai trò cầm đầu), Nguyễn Hữu Tú (28 tuổi), Nguyễn Hữu Trung (27 tuổi) và Lê Hoàng Đạt (30 tuổi, cùng trú tại Hà Nội). Hiện hồ sơ vụ án đã được Công an quận Cầu Giấy chuyển tới Công an TP Hà Nội để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, cuối tháng 5/2021, Công an quận Cầu Giấy nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Đình Th. (48 tuổi, trú tại Hà Nội) về việc bị mất một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Innova. Vào cuộc điều tra, công an bước đầu xác định chiếc xe của anh Th. bị kẻ trộm đưa từ bãi gửi ở quận Cầu Giấy sang địa bàn quận Long Biên, sau đó là huyện Gia Lâm. Khi xe đến địa phận thị trấn Văn Giang (Hưng Yên) thì bị mất định vị. Ngay sau đó, Công an quận Cầu Giấy huy động tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP Hà Nội) tổ chức rà soát camera, xác định đường di chuyển của chiếc xe. Từ những dữ liệu thu thập được, công an xác định Công, Tú và Trung là ba nghi phạm trộm chiếc xe của anh Th. Theo đó, Trung và Tú là người trực tiếp lái chiếc ô tô đến một gara ở khu tái định cư thị trấn Văn Giang rồi tháo định vị. Đáng chú ý, từ việc điều tra chiếc Innova bị mất, cơ quan chức năng đã khám phá một đường dây chuyên tiêu thụ xe gian với quy mô cực lớn có ba nghi phạm nêu trên tham gia. Cụ thể, mỗi khi có khách cần cầm cố tài sản, Công trực tiếp là người nghe điện thoại, thỏa thuận, sau đó chỉ đạo Trung và Tú ra gặp khách. Gặp khách, Trung và Tú sẽ định giá tài sản cầm cố và báo về Công. Công chuyển tiền để Trung và Tú viết giấy cho vay. Sau khi chuyển tiền cho khách xong, Trung và Tú sẽ lái xe đi tháo định vị ở các gara, rồi đưa xe về kho cất. Đồng loạt khám xét tại 12 địa điểm khác nhau, công an phát hiện có 73 chiếc xe ô tô do Công, Trung, Tú cho vay theo hình thức cầm cố tài sản. Tất cả các xe đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Hiện vụ khởi tố "ông trùm" trong đường dây trộm ô tô cực lớn ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cảnh báo thủ đoạn lấy trộm ô tô tại các khu chung cư. Nguồn: VTV24.

