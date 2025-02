Đi lấy củi một mình, cô gái chết thảm dưới tay gã hàng xóm

Theo hồ sơ vụ án, sáng sớm 29/12/2009, như thường lệ, chị Vi Thị L. (SN 1984, trú tại thôn Cái Cặn I, xã Hộ Đáp, Lục Ngạn, Bắc Giang) vào rừng Cóc Cái gần nhà để lượm củi. Tuy vậy, tới chiều muộn vẫn không thấy bóng dáng con gái trở về, mẹ chị L. lòng nóng như có lửa đốt, nên vội vã đi tìm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi ánh mặt trời dần khuất hẳn sau rặng núi phía xa, khu rừng Cóc Cái càng trở nên âm u lạ thường. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin cũ kĩ, người mẹ phát hiện ra con dao quắm mà chị L. mang đi lượm củi trước đó bị vứt chỏng chơ giữa vạt rừng. Cách đó vài bước chân là đôi dép lê và chiếc cặp tóc cùng rất nhiều vết máu bị vương vãi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cho rằng con gái đã gặp nạn, mẹ chị L. gào khóc thảm thiết kêu cứu nhờ giúp đỡ. Sau nhiều giờ tìm kiếm, tới sáng 30/12/2009, mọi người tìm thấy thi thể chị L. bị giấu kín ở một khe suối cạn trong rừng Cóc Cái với rất nhiều thương tích. Tiếp nhận tin báo, công an tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng công an huyện Lục Ngạn khẩn trương tiếp cận hiện trường. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an bước đầu nhận định, chị L. bị sát hại vào sáng 29/12, trên người có nhiều thương tích do vật sắc nhọn và tày cứng gây ra. Điều đáng nói, nạn nhân còn có dấu hiệu bị xâm hại. Đôi khuyên tai bằng vàng của chị L. cũng không cánh mà bay. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định, hung thủ có thể là người quen biết nạn nhân và rất thông thạo địa hình trong rừng Cóc Cái. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ nghi phạm Vi Văn Hẻo (SN 1975, trú cùng thôn với nạn nhân). Trước nhiều bằng chứng không thể chối cãi, Hẻo đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại cơ quan điều tra, Hẻo khai nhận, khoảng 7h ngày 29/12/2009, gã dắt trâu vào rừng Mỏ Vọ thuộc xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn chăn thả. Sau đó, Hẻo đi bộ sang khu rừng Cóc Cái để tìm bắt rắn thì gặp chị Vi Thị L. đang chặt củi. Hẻo hỏi mượn chị L. con dao quắm để chặt đoạn gậy làm dụng cụ bắt rắn. Sau khi chặt được đoạn gậy dài khoảng 90cm, Hẻo thấy khu rừng vắng vẻ, không có người qua lại nên đã nảy sinh ý đồ đồi bại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bị chị L. từ chối thẳng thừng và cho biết sẽ kể chuyện lại với người thân, Hẻo lập tức cầm đoạn gậy vừa chặt được đánh vào cằm nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, chị L. lùi lại bỏ chạy, nhưng bị trượt chân ngã và kêu cứu. Không chịu buông tha, Hẻo cầm dao quắm chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu chị L. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi thỏa mãn thú tính, sợ sự việc bị bại lộ, Hẻo đã xuống tay sát hại chị L. Gây án xong, Hẻo vác xác nạn nhân xuống khe suối cạn ở gần đó và dùng đá, lá cây, lấp lại. Trước khi bỏ đi đối tượng đã lấy đôi bông tai bằng vàng. Số tài sản chiếm đoạt được, Hẻo đem bán lấy tiền và dùng vào việc trả nợ, ăn tiêu. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Điều đáng nói, khi nghe thông tin chị L. gặp phải chuyện chẳng lành trong rừng, Hẻo cũng tỏ thái độ hớt hải, đi tìm nhằm che mắt sự nghi ngờ của mọi người. Trước những tội ác đã gây ra, Vi Văn Hẻo bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt mức án tử hình (tổng hình phạt cho 3 tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm"). Vụ án trên là bài học đối với người dân, khi vào rừng hoặc đến những nơi hẻo lánh không nên đi một mình, dễ khiến kẻ xấu nảy sinh ý đồ tội lỗi mà thiệt thân (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Nữ giám đốc Ấn Độ bị bắt vì nghi sát hại con trai bốn tuổi.

