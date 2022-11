Chân dung tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk Trần Quang Hiếu

Ngày 24/11, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh. Tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm thượng tá Trần Quang Hiếu - Trưởng Phòng An ninh dân tộc, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Trần Quang Hiếu bày tỏ trên cương vị mới sẽ tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, phát huy khả năng, kinh nghiệm để cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Thượng tá Trần Quang Hiếu (SN 1977, quê quán thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), từng là Phó Trưởng phòng Cục An ninh Tây Nguyên. Năm 2018, đồng chí được điều động làm Phó Trưởng phòng an ninh dân tộc - Cục An ninh nội địa. Từ tháng 12/2020 đến nay, đồng chí được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng An ninh dân tộc - Cục An ninh nội địa Bộ Công an. >>> Xem thêm video: Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an TP Hà Nội. Nguồn: ĐTHĐT.

Ngày 24/11, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh. Tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm thượng tá Trần Quang Hiếu - Trưởng Phòng An ninh dân tộc, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Trần Quang Hiếu bày tỏ trên cương vị mới sẽ tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, phát huy khả năng, kinh nghiệm để cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Thượng tá Trần Quang Hiếu (SN 1977, quê quán thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), từng là Phó Trưởng phòng Cục An ninh Tây Nguyên. Năm 2018, đồng chí được điều động làm Phó Trưởng phòng an ninh dân tộc - Cục An ninh nội địa. Từ tháng 12/2020 đến nay, đồng chí được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng An ninh dân tộc - Cục An ninh nội địa Bộ Công an. >>> Xem thêm video: Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an TP Hà Nội. Nguồn: ĐTHĐT.