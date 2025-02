Cao Bằng: Hai thiếu niên 14 tuổi trộm cắp tài sản của trường học

Ngày 12/2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an thị trấn Xuân Hòa vừa tiếp nhận đơn trình báo của Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở thị trấn Xuân Hoà về việc phát hiện một số phòng làm việc của nhà trường bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản. Qua kiểm tra phát hiện cửa bị cậy phá khoá, tài sản bị mất trộm là 2 bộ máy tính cây.

Hiện trường nơi xảy ra vụ trộm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Công an thị trấn Xuân Hòa phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, kinh tế, ma tuý - Công an huyện Hà Quảng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ, xác định được 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản gồm: N.V.T (trú tại: Xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) và Đ.V.K (trú tại: thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) cùng sinh năm 2011 (14 tuổi).

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận do thiếu tiền chơi điện tử nên đã nảy sinh ý định, rủ nhau đến trường Trung học cơ sở thị trấn Xuân Hoà trộm máy tính để bán. Công an thị trấn Xuân Hòa đã hoàn thiện hồ sơ chuyển vụ việc trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Quảng giải quyết theo quy định của pháp luật./.