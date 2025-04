Bắt 10 đối tượng mang dao đuổi đánh nhau, 1 người bị thương

Ngày 16/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can 10 đối tượng dùng súng ná bắn đạn bi, dao, kiếm đuổi đánh nhau gây rối trật tự công cộng vào tối 2/4 tại các tuyến đường thuộc địa phận huyện Triệu Sơn và xã Đông Hoàng, TP Thanh Hóa.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

10 bị can bị khởi tố điều tra gồm: Lê Văn Hảo, sinh năm 2007; Dương Văn Đức Chung, sinh năm 2007; Lê Viết Phúc, sinh năm 2006; Hà Vũ Quang Thịnh, sinh năm 2007; Nguyễn Bá Tùng, sinh năm 2004; Lê Đình Thắng, sinh năm 2005; Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 2007; Trần Văn Dương, sinh năm 2006 đều trú ở huyện Triệu Sơn; Lê Duy Ánh, sinh năm 2007 và Trần Tuấn Kiệt, sinh năm 2007 cùng trú ở xã Đông Hoàng, thành phố Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 2/4, do mâu thuẫn từ trước, 10 bị can nói trên cùng hàng chục đối tượng khác ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn và xã Đông Hoàng, thành phố Thanh Hóa đi 7 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, dùng dao, kiếm, súng ná bắn đạn bi, vỏ chai bia rượt đuổi đánh nhau trên dọc tuyến đường từ thị trấn Triệu Sơn về xã Đông Hoàng, TP Thanh Hóa làm 1 người bị thương.

Trong quá trình đuổi đánh nhau trên đường, các đối tượng đã điều khiển những chiếc xe máy đã được cải tạo hệ thống đèn, còi và cầm dao, kiếm đuổi nhau với tốc độ cao, quẹt chân chống xuống đường gây tóe lửa, phát ra âm thanh gầm rú…khiến nhiều người dân hết sức hoang mang, lo sợ. Xét hành vi đuổi đánh nhau, gây thương tích của các đối tượng đã gây nguy hiểm cho xã hội và làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, ngày 12.4.2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của một số đối tượng khác để đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật.