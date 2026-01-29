Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Vương quốc quýt hồng' Lai Vung vào mùa đẹp nhất, khách đổ về check-in

Du lịch

'Vương quốc quýt hồng' Lai Vung vào mùa đẹp nhất, khách đổ về check-in

Mỗi độ cuối năm, những vườn quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp) vào mùa chín rộ, trĩu quả vàng cam, thu hút hàng trăm lượt du khách ghé tham quan, chụp ảnh mỗi ngày.

Vân Giang (Tổng hợp)
Những ngày cận Tết, tại các xã Lai Vung, Hòa Long, Phong Hòa (trước đây thuộc huyện Lai Vung cũ), tỉnh Đồng Tháp khoác lên mình gam màu rực rỡ nhất trong năm khi quýt hồng đồng loạt vào vụ thu hoạch. Từ loại trái cây quen thuộc trên mâm ngũ quả ngày Tết, quýt hồng Lai Vung nay trở thành “điểm hẹn mùa vụ”, hấp dẫn du khách tìm về trải nghiệm không gian miệt vườn miền Tây. Ảnh Internet
Những ngày cận Tết, tại các xã Lai Vung, Hòa Long, Phong Hòa (trước đây thuộc huyện Lai Vung cũ), tỉnh Đồng Tháp khoác lên mình gam màu rực rỡ nhất trong năm khi quýt hồng đồng loạt vào vụ thu hoạch. Từ loại trái cây quen thuộc trên mâm ngũ quả ngày Tết, quýt hồng Lai Vung nay trở thành “điểm hẹn mùa vụ”, hấp dẫn du khách tìm về trải nghiệm không gian miệt vườn miền Tây. Ảnh Internet
Quýt hồng Lai Vung nổi tiếng với hình dáng tròn đều, hai đầu hơi dẹp, vỏ căng bóng, mang sắc hồng cam đặc trưng. Khi trái chín rộ, cả khu vườn như được phủ một lớp nắng ấm, nổi bật trên nền lá xanh mướt, tạo nên khung cảnh lý tưởng để tham quan, chụp ảnh. Ảnh Vườn Quýt Hồng Lan Anh
Quýt hồng Lai Vung nổi tiếng với hình dáng tròn đều, hai đầu hơi dẹp, vỏ căng bóng, mang sắc hồng cam đặc trưng. Khi trái chín rộ, cả khu vườn như được phủ một lớp nắng ấm, nổi bật trên nền lá xanh mướt, tạo nên khung cảnh lý tưởng để tham quan, chụp ảnh. Ảnh Vườn Quýt Hồng Lan Anh
Theo người trồng quýt tại địa phương, mùa quýt năm nay được đánh giá khá thuận lợi nhờ thời tiết ổn định, ít mưa trái mùa. Nhờ đó, trái phát triển đồng đều, màu sắc đẹp, vị ngọt thanh và mọng nước. Ảnh Vườn Quýt Hồng Lan Anh
Theo người trồng quýt tại địa phương, mùa quýt năm nay được đánh giá khá thuận lợi nhờ thời tiết ổn định, ít mưa trái mùa. Nhờ đó, trái phát triển đồng đều, màu sắc đẹp, vị ngọt thanh và mọng nước. Ảnh Vườn Quýt Hồng Lan Anh
Không chỉ đạt sản lượng tốt phục vụ thị trường Tết, các vườn quýt còn phù hợp khai thác du lịch trải nghiệm. Nhiều nhà vườn chủ động chỉnh trang lối đi, giữ trái trên cành lâu hơn để phục vụ khách tham quan. Ảnh Vườn Quýt Hồng Lan Anh
Không chỉ đạt sản lượng tốt phục vụ thị trường Tết, các vườn quýt còn phù hợp khai thác du lịch trải nghiệm. Nhiều nhà vườn chủ động chỉnh trang lối đi, giữ trái trên cành lâu hơn để phục vụ khách tham quan. Ảnh Vườn Quýt Hồng Lan Anh
Thời điểm cao điểm, mỗi vườn quýt tại Lai Vung đón khoảng 100 lượt khách/ngày; riêng cuối tuần, lượng khách có thể tăng lên 400–500 lượt. Để đảm bảo trải nghiệm, một số nhà vườn ưu tiên khách lẻ, gia đình hoặc nhóm nhỏ, hạn chế nhận đoàn đông nhằm tránh quá tải và giữ không gian tham quan thoải mái. Ảnh Thảo
Thời điểm cao điểm, mỗi vườn quýt tại Lai Vung đón khoảng 100 lượt khách/ngày; riêng cuối tuần, lượng khách có thể tăng lên 400–500 lượt. Để đảm bảo trải nghiệm, một số nhà vườn ưu tiên khách lẻ, gia đình hoặc nhóm nhỏ, hạn chế nhận đoàn đông nhằm tránh quá tải và giữ không gian tham quan thoải mái. Ảnh Thảo
Với mức vé tham quan khoảng 50.000 đồng/người lớn và 30.000 đồng/trẻ em, du khách có thể tự do dạo vườn, chụp ảnh, thưởng thức quýt tại chỗ và nghỉ ngơi. Quýt mua mang về được bán với giá từ 60.000–80.000 đồng/kg, tùy thời điểm và chất lượng trái. Ảnh Thảo
Với mức vé tham quan khoảng 50.000 đồng/người lớn và 30.000 đồng/trẻ em, du khách có thể tự do dạo vườn, chụp ảnh, thưởng thức quýt tại chỗ và nghỉ ngơi. Quýt mua mang về được bán với giá từ 60.000–80.000 đồng/kg, tùy thời điểm và chất lượng trái. Ảnh Thảo
Mức giá được nhiều du khách đánh giá “mềm”, phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày từ TP HCM nhưng vẫn mang lại cảm giác mới mẻ, gần gũi thiên nhiên. Ảnh Thảo
Mức giá được nhiều du khách đánh giá “mềm”, phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày từ TP HCM nhưng vẫn mang lại cảm giác mới mẻ, gần gũi thiên nhiên. Ảnh Thảo
Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, thời gian lý tưởng nhất để ghé thăm vườn quýt hồng là từ tháng 11 âm lịch đến khoảng tháng Chạp. Lúc này, quýt chuyển dần sang sắc vàng cam rực rỡ, trái to, sai trĩu trên cành rất phù hợp để chụp ảnh và thưởng thức tại vườn. Ảnh Vườn Quýt Hồng Lan Anh
Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, thời gian lý tưởng nhất để ghé thăm vườn quýt hồng là từ tháng 11 âm lịch đến khoảng tháng Chạp. Lúc này, quýt chuyển dần sang sắc vàng cam rực rỡ, trái to, sai trĩu trên cành rất phù hợp để chụp ảnh và thưởng thức tại vườn. Ảnh Vườn Quýt Hồng Lan Anh
Nếu muốn cảm nhận không khí Tết rõ nét hơn, du khách có thể đến vào dịp Tết Nguyên đán. Khi ấy, các vườn quýt trở nên nhộn nhịp với cảnh thu hoạch, đóng gói trái cây phục vụ thị trường Tết. Ảnh Trần Ngọc Thiên Di
Nếu muốn cảm nhận không khí Tết rõ nét hơn, du khách có thể đến vào dịp Tết Nguyên đán. Khi ấy, các vườn quýt trở nên nhộn nhịp với cảnh thu hoạch, đóng gói trái cây phục vụ thị trường Tết. Ảnh Trần Ngọc Thiên Di
Từ TP HCM, du khách có thể di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy theo quốc lộ 1, qua cầu Mỹ Thuận vào tỉnh Vĩnh Long, sau đó tiếp tục theo quốc lộ 80 để đến Lai Vung (Đồng Tháp). Thời gian di chuyển khoảng 3 tiếng, phù hợp cho chuyến đi trong ngày hoặc cuối tuần. Ngoài ra, nhiều tuyến xe khách từ TP HCM đi Đồng Tháp hoạt động hằng ngày, một số nhà xe có dịch vụ đưa đón tận nơi, giúp việc lên kế hoạch du lịch trở nên thuận tiện hơn. Ảnh Trần Ngọc Thiên Di
Từ TP HCM, du khách có thể di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy theo quốc lộ 1, qua cầu Mỹ Thuận vào tỉnh Vĩnh Long, sau đó tiếp tục theo quốc lộ 80 để đến Lai Vung (Đồng Tháp). Thời gian di chuyển khoảng 3 tiếng, phù hợp cho chuyến đi trong ngày hoặc cuối tuần. Ngoài ra, nhiều tuyến xe khách từ TP HCM đi Đồng Tháp hoạt động hằng ngày, một số nhà xe có dịch vụ đưa đón tận nơi, giúp việc lên kế hoạch du lịch trở nên thuận tiện hơn. Ảnh Trần Ngọc Thiên Di
Vân Giang (Tổng hợp)
#Vườn Quýt Hồng Lai Vung #Du lịch trải nghiệm miền Tây #Thị trường quýt Tết #Khách tham quan vườn quýt #Kinh nghiệm du lịch Đồng Tháp #Giá bán quýt Tết

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT