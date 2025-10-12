Hà Nội

Chính trị

Vun đắp tình hữu nghị, nâng tầm quan hệ Việt Nam và Triều Tiên

Là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau 18 năm, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đã thành công tốt đẹp.

Theo Nhân dân
trieu-tien.jpg
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đón Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm, từ ngày 9-11/10, lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên đã dành cho Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và tình cảm nồng ấm, thể hiện rõ nét mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác sâu rộng giữa hai Đảng, hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm cấp cao thành công với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un; dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên; đặt hoa tưởng nhớ các nhà lãnh đạo Triều Tiên, thăm một số cơ sở văn hóa, lịch sử.

Tổng Bí thư và Đoàn dự Lễ khánh thành , thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên… Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm có các cuộc gặp lãnh đạo, trưởng đoàn các nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Năm 2025 được chọn là “Năm Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên” kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (31/1/1950-31/1/2025), trùng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2025).

Ghi dấu mốc đặc biệt trong quan hệ hai nước, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Triều Tiên; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên, mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, ủng hộ Triều Tiên phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tại cuộc hội đàm, trong bầu không khí chân tình, hữu nghị và cởi mở, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un cùng ôn lại và bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng, các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, kế thừa và phát huy, đồng thời nhắc nhớ về truyền thống hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau chí nghĩa, chí tình giữa hai nước trong những năm tháng cách mạng gian khổ.

Nêu bật những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước Triều Tiên trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tin tưởng, với phương châm “lấy dân làm gốc”, “nhất tâm đoàn kết” và “tự lực cánh sinh”, Triều Tiên sẽ hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu mà Đảng Lao động Triều Tiên đề ra, mở ra kỷ nguyên mới phục hưng quốc gia giàu mạnh toàn diện.

Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un nhấn mạnh, trong thời kỳ nhân dân Việt Nam kháng chiến chống ngoại xâm, nhân dân Triều Tiên coi đây là cuộc kháng chiến của chính mình và đã hỗ trợ nhân dân Việt Nam vô tư, không toan tính; đồng thời khẳng định, Triều Tiên cảm ơn và ghi nhớ sự hỗ trợ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Triều Tiên trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chúc mừng về những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong 80 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un nêu bật tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ sớm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong phát triển đất nước xã hội chủ nghĩa.

Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất những định hướng chiến lược nhằm kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, cùng thúc đẩy bước vào giai đoạn phát triển mới thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của mỗi nước, đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Đánh dấu mốc son mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng tiếp tục vun đắp truyền thống hữu nghị, tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới.

nhandan.vn
#Quan hệ Việt Nam - Triều Tiên #Chuyến thăm cấp Nhà nước #Hợp tác hữu nghị truyền thống #Kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên #Phát triển quan hệ song phương #Hội đàm lãnh đạo cấp cao

