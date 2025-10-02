Hà Nội

Vợ đạo diễn Victor Vũ gây sốt với vai thon, xương quai xanh cực phẩm

Giải trí

Vợ đạo diễn Victor Vũ gây sốt với vai thon, xương quai xanh cực phẩm

Nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, đặc biệt là chiếc xương quai xanh "không tuổi" được ví như các cô gái tuổi 18 - 20.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong bộ ảnh vừa đăng tải, Đinh Ngọc Diệp diện chiếc váy trắng dài lệch vai, khoe bờ vai mảnh mai và xương quai xanh gợi cảm.
Nhiều khán giả nhận xét, vẻ đẹp hiện tại của nữ diễn viên không hề thua kém các cô gái ở độ tuổi đôi mươi.
Ở tuổi 41, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng gợi cảm khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Dù bận rộn với vai trò làm mẹ và công việc hậu trường cùng chồng – đạo diễn Victor Vũ, Đinh Ngọc Diệp vẫn duy trì được vóc dáng thon gọn nhờ chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện khoa học.
Chính sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân giúp cô luôn xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, tràn đầy năng lượng.
Người hâm mộ để lại nhiều bình luận khen ngợi: “Đẹp mặn mà, cuốn hút”, “41 tuổi mà vẫn trẻ trung như đôi mươi”, “Xương quai xanh cực phẩm”.
Năm 2016, Đinh Ngọc Diệp kết hôn cùng Victor Vũ, sau đó tập trung vun vén gia đình, làm hậu phương cho chồng phát triển sự nghiệp.
Nữ diễn viên sinh con trai đầu lòng vào tháng 11/2018. Sau đó, vợ chồng cô đón con trai thứ hai vào tháng 8/2020.
Nhiều khán giả tiếc nuối vì Đinh Ngọc Diệp hy sinh sự nghiệp diễn xuất để "lui về hậu trường".
Đinh Ngọc Diệp cũng hé lộ, chồng rất ủng hộ công việc diễn viên của vợ nhưng cô chỉ muốn trau dồi kiến thức về truyền thông, dựng phim và những công việc hậu kỳ để hỗ trợ công việc cho ông xã. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep
