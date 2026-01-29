Hà Nội

Vinsmart Future ra mắt kỹ thuật phiên bản trải nghiệm sớm siêu ứng dụng “một chạm” V-APP

Ngày 29/01/2026 - VinSmart Future - công ty công nghệ trụ cột của Tập đoàn Vingroup ra mắt kỹ thuật phiên bản trải nghiệm sớm siêu ứng dụng V-App.

Bên cạnh việc nâng tầm trải nghiệm khách hàng, V-App còn có tính năng cung cấp tin tức hàng ngày theo hướng cá nhân hóa cùng các công cụ tra cứu, tìm kiếm thông tin bằng công nghệ AI thế hệ mới.

V-App là sản phẩm đầu tiên của VinSmart Future - công ty công nghệ trụ cột của Tập đoàn Vingroup, quy tụ nhân tài công nghệ trong nước và quốc tế với mục tiêu phát triển nền tảng công nghệ chung cho toàn hệ sinh thái Vingroup và các đối tác. Với sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”, VinSmart Future hướng đến việc kiến tạo nền tảng số hóa toàn diện, mang đến trải nghiệm an toàn, tiện lợi và nhất quán cho người dùng.

a11.jpg

Là sản phẩm cốt lõi, mang tính đặc trưng cho sứ mệnh và chiến lược phát triển của VinSmart Future, V-App tích hợp các ứng dụng trong hệ sinh thái Vingroup theo cơ chế “một chạm”, giúp hạn chế phân mảnh trải nghiệm. Thay vì tải và sử dụng nhiều ứng dụng riêng lẻ, chỉ cần thao tác “một chạm” vào V-App, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ trong toàn hệ sinh thái Vingroup, từ nhà ở (Vinhomes), di chuyển (VinFast, Xanh SM), du lịch (Vinpearl), chăm sóc sức khỏe (Vinmec), học tập (Vinschool)... đến mua sắm và chi tiêu hàng ngày.

V-App được phát triển trên nền tảng kiến trúc công nghệ hiện đại, tập trung vào các hệ thống AI hỗ trợ tổng hợp, tìm kiếm và phân phối thông tin dựa trên dữ liệu đã được chuẩn hóa và kiểm soát. Ứng dụng sử dụng các kỹ thuật truy xuất thông tin và đối sánh ngữ cảnh để chọn lọc, cung cấp nội dung từ các nguồn chính thống và dữ liệu trong hệ sinh thái, đảm bảo độ chính xác, tuân thủ quy định pháp lý và minh bạch nguồn thông tin thông qua cơ chế trích dẫn rõ ràng, hướng tới tiêu chuẩn phát triển và ứng dụng AI có trách nhiệm.

Trải nghiệm trên V-App được thiết kế theo luồng trải nghiệm thông minh theo ngữ cảnh, trong đó các chức năng AI hỗ trợ người dùng xuyên suốt các bước như tìm kiếm thông tin, gợi ý dịch vụ liên quan, so sánh lựa chọn và dẫn dắt hành động tiếp theo một cách liền mạch trong cùng ứng dụng, giúp giảm thao tác và đơn giản hóa các nhu cầu thường ngày.

a2-2.jpg

Đặc biệt, V-App sẽ cung cấp tin tức thời sự hàng ngày với nội dung được cá nhân hóa dựa trên hành vi đọc và mối quan tâm của người dùng. Hệ thống AI Summary sẽ tự động tóm tắt nội dung. Ngoài ra, khách hàng có thể chuyển đổi từ đọc tin sang tương tác tức thì với cửa sổ chat AI để tra cứu dịch vụ hoặc liên kết trực tiếp tới các tiện ích như đặt xe Xanh SM, mua sắm và tích điểm VPoint.

Nhân dịp ra mắt kỹ thuật phiên bản trải nghiệm sớm V-App, VinSmart Future triển khai gói ưu đãi "lì xì" phủ khắp hệ sinh thái dành cho khách hàng mới. Theo đó, khách hàng sẽ nhận được quà tặng từ 500 đến 9.999 VPoint khi mua xe VinFast, ưu đãi giảm đến 30% (số lượng có hạn) cho một số dịch vụ của Xanh SM và tặng đến 100 VPoint cho cư dân Vinhomes khi trải nghiệm dịch vụ trên ứng dụng V-App.

Để trải nghiệm những đặc quyền công nghệ vượt trội, khách hàng có thể dễ dàng tải V-App trên kho ứng dụng ngay tại đây. Ngoài ra, khách hàng có thể truy cập website chính thức: https://v-app.vn/ hoặc liên hệ hotline CSKH 1900 23 23 89 để được hỗ trợ. Dự kiến phiên bản chính thức sẽ được ra mắt vào 30/04/2026.

Doanh nghiệp

VINGROUP khởi công đô thị nghỉ dưỡng suối khoáng và tổ hợp thể dục thể thao

Tuyên Quang, ngày 17/12/2025 – Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Khu đô thị nghỉ dưỡng.

Đây là quần thể Đô thị nghỉ dưỡng, chữa lành cao cấp hàng đầu Châu Á, mở ra chuẩn mực mới về chất lượng sống, nghỉ dưỡng đẳng cấp, vui chơi giải trí đa trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

a1.jpg
Khu đô thị nghỉ dưỡng và Tổ hợp Khu Thể dục Thể thao - Sân golf tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang chính thức được khởi công
Doanh nghiệp

VINGROUP ký biên bản hợp tác phát triển dự án năng lượng tái tạo tại INDONESIA

Ngày 19/9/2025, Tập đoàn Vingroup ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) với doanh nghiệp PT. Sulsel Andalan Energi - tại Nam Sulawesi (Indonesia) về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, với trọng tâm là các dự án điện mặt trời quy mô lớn.

Đây là bước đi chiến lược trong hành trình mở rộng trụ cột năng lượng xanh của Vingroup, kiến tạo đà phát triển bền vững cho khu vực Đông Nam Á và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ năng lượng xanh toàn cầu.

Theo MoU, Vingroup và PT. Sulsel Andalan Energi sẽ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt các dự án điện mặt trời quy mô lớn. Hai bên cũng nhất trí cùng nghiên cứu, phát triển, và khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh khác trong lĩnh vực môi trường bền vững.

Doanh nghiệp

VINGROUP khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn

Hà Nội, ngày 08/09/2025, Tập đoàn Vingroup tiến hành khởi kiện dân sự,về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa tin sai sự thật trên mạng Internet.

Vingroup kiên quyết đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận - không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật.

68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup; bịa đặt về Chủ tịch tập đoàn – ông Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo cao cấp khác của tập đoàn trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Youtube…

ACB vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản, duy trì nợ xấu ở mức thấp nhất hệ thống và củng cố nền tảng cho tăng trưởng bền vững

ACB vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản, duy trì nợ xấu ở mức thấp nhất hệ thống và củng cố nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ghi dấu ấn với tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất hệ thống và tiếp tục củng cố nền tảng tài chính vững chắc. Đây là tiền đề quan trọng để ACB bước vào chu kỳ tăng trưởng mới theo định hướng phát triển bền vững giai đoạn 2025–2030.

Lần đầu tiên pháo hoa bắn liên tục từ đầu đến cuối tại “concert quốc gia” ở Mỹ Đình tối nay

Lần đầu tiên pháo hoa bắn liên tục từ đầu đến cuối tại “concert quốc gia” ở Mỹ Đình tối nay

Chiều 23/1, trong cái rét 10 độ C, khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã rộn ràng khác thường. Từng dòng người đổ về quanh sân, tay cầm cờ, háo hức chờ đợi đại nhạc hội đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” diễn ra 20h tối nay với điểm nhấn là những màn pháo hoa đặc sắc và ngoạn mục chưa từng có tại Hà Nội, được ví như “concert pháo hoa quốc gia” năm 2026.

Đêm nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”: Đại nhạc hội pháo hoa chưa từng có ở Việt Nam

Đêm nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”: Đại nhạc hội pháo hoa chưa từng có ở Việt Nam

Đêm nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” diễn ra tối 23/1 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẽ là một đại nhạc hội pháo hoa quy mô hoành tráng chưa từng có với sự tham gia của gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng các tiết mục nghệ thuật, pháo hoa dàn dựng công phu, với những chủng loại pháo lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam.