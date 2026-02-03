Vinmec Phú Quốc khôi phục tử cung chi chít sẹo cho người phụ nữ 3 lần mổ đẻ

Sau nhiều tháng chịu đựng những cơn đau bụng dữ dội và tình trạng ra huyết kéo dài, chị Trà (38 tuổi) đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc nội soi xử lý kịp thời khuyết sẹo mổ lấy thai - biến chứng sản khoa ngày càng phổ biến nhưng điều trị phức tạp, đặc biệt ở phụ nữ có tiền sử mổ đẻ nhiều lần.

6 tháng khổ sở vì đau bụng, rong huyết kéo dài

Chị Nguyễn Thị Trà (38 tuổi, trú tại đặc khu Phú Quốc, An Giang) từng trải qua 3 lần mổ lấy thai. Từ khoảng 6 tháng trước, chị bắt đầu xuất hiện các cơn đau bụng âm ỉ và ngày càng tăng, đặc biệt đau dữ dội mỗi kỳ kinh nguyệt, kèm theo tình trạng rong kinh kéo dài. Những triệu chứng này khiến chị thường xuyên mệt mỏi, lo lắng.

Tối 12/1, do đau bụng nhiều, chị đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện tình trạng tụ dịch tại vị trí sẹo mổ lấy thai cũ.

BSCKI Vương Ngọc Linh - khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc - cùng ê-kíp đang tiến hành phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân.

Sau khi hội chẩn, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có khuyết sẹo ở vết mổ lấy thai. Đây là tình trạng phần sẹo ở đoạn dưới tử cung sau mổ đẻ không liền chắc, tạo thành một “túi khuyết” - nơi máu kinh và dịch dễ ứ đọng, gây đau, viêm và rối loạn kinh nguyệt kéo dài.

Đặc biệt, bệnh lý này thường khó phát hiện nếu chỉ khám thông thường, nhất là với những bệnh nhân đã mổ lấy thai nhiều lần, cấu trúc tử cung và vùng chậu thay đổi đáng kể. Để chẩn đoán chính xác đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ sản phụ khoa và chẩn đoán hình ảnh.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe bệnh nhân, các bác sĩ quyết định lựa chọn phẫu thuật nội soi sửa khuyết sẹo cho chị Trà thay vì mổ mở truyền thống.

Phẫu thuật nội soi giúp bảo tồn tử cung chi chít sẹo

Ca phẫu thuật được tiến hành vào sáng 13/1, do BSCKI Vương Ngọc Linh (khoa Sản phụ khoa) trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp gây mê hồi sức. Theo bác sĩ Linh, thách thức lớn nhất của ca bệnh là tiền sử bệnh nhân ba lần mổ lấy thai. Bởi sau nhiều lần phẫu thuật, cơ tử cung của bệnh nhân tại vị trí sẹo thường mỏng chỉ còn vài milimet, kèm theo xơ hóa. Các cơ quan lân cận như bàng quang và ruột có thể dính sát vào tử cung, làm tăng nguy cơ tổn thương trong quá trình can thiệp.

“Khuyết sẹo mổ lấy thai nằm sâu trong cơ tử cung, không thể xử lý đơn giản. Phẫu thuật viên phải xác định chính xác ranh giới giữa mô lành và mô sẹo xấu. Nếu xử lý không triệt để, túi khuyết sẽ tiếp tục tích tụ dịch và tái phát triệu chứng. Nếu can thiệp quá mức, nguy cơ thủng tử cung hoặc tổn thương các cơ quan lân cận là rất cao”, bác sĩ Linh cho biết.

Thay vì mổ mở với đường rạch lớn trên thành bụng, các bác sĩ sử dụng hệ thống camera nội soi và dụng cụ chuyên dụng đưa vào ổ bụng thông qua các lỗ chích rất nhỏ. Dưới hình ảnh phóng đại rõ nét, toàn bộ mô sẹo khuyết được cắt bỏ hoàn toàn. Sau đó, thành tử cung được khâu phục hồi nhiều lớp, tái tạo lại cấu trúc cơ vững chắc, giúp tử cung liền thương tốt và giảm nguy cơ tái phát.

Bên cạnh đó, chị Trà bị tụ dịch tại vết mổ trong suốt 6 tháng khiến khu vực này có nguy cơ viêm nhiễm. Do đó, bác sĩ phải xử lý sạch hoàn toàn dịch đọng và các mô viêm nhiễm để đảm bảo sau khi khâu, tử cung có thể liền thương tốt nhất, tránh tình trạng nhiễm trùng hậu phẫu hoặc hình thành áp-xe.

“Ê-kíp bác sĩ Vinmec Phú Quốc đã thực hiện thành công kỹ thuật nội soi tinh vi, giúp tử cung chi chít sẹo của người bệnh trở lại trạng thái khỏe mạnh bằng phương pháp ít xâm lấn nhất”, bác sĩ Linh cho biết.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân hồi tỉnh nhanh, vết mổ khô, không chảy máu âm đạo bất thường. Chỉ sau một ngày, chị Trà có thể đi lại nhẹ nhàng và sinh hoạt bình thường. Đến sáng 15/1, sau hơn hai ngày nhập viện, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo các chuyên gia, khuyết sẹo mổ lấy thai đang trở thành bệnh lý ngày càng phổ biến khi tỷ lệ sinh mổ gia tăng. Nếu không được điều trị đúng cách, bệnh có thể gây đau mạn tính, viêm nhiễm tái phát và ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng sống của phụ nữ.

Thông thường, kỹ thuật nội soi sửa khuyết sẹo mổ chỉ được thực hiện ở các bệnh viện tuyến trung ương vì mức độ phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, việc khâu phục hồi tử cung trên nền mô xơ cũng yêu cầu kỹ thuật cao để đảm bảo vết khâu đủ chắc, không bị bục, có khả năng chịu đựng được sự giãn nở nếu bệnh nhân mang thai lần sau.

Thành công của ca phẫu thuật tại Vinmec Phú Quốc cho thấy phẫu thuật nội soi ít xâm lấn hoàn toàn có thể xử lý hiệu quả các biến chứng sản khoa phức tạp, ngay cả ở những bệnh nhân đã mổ lấy thai nhiều lần. Không chỉ loại bỏ tổn thương, phương pháp này còn giúp bảo tồn và tái tạo tử cung, mang lại lợi ích lâu dài về sức khỏe thể chất và tinh thần cho người bệnh.

Ca bệnh cũng khẳng định năng lực chuyên môn, sự phối hợp đa chuyên khoa và khả năng làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ bác sĩ Vinmec Phú Quốc, giúp người dân trên đảo tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, không cần chuyển tuyến.