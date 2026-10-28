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[VIDEO] Xuất khẩu cua tăng 27%, người nuôi Cà Mau lo đầu ra

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[VIDEO] Xuất khẩu cua tăng 27%, người nuôi Cà Mau lo đầu ra

Xuất khẩu cua Việt Nam đạt 231 triệu USD trong 8 tháng, tăng 27%; dù Mỹ tăng nhập khẩu 250%, người nuôi Cà Mau vẫn lo đầu ra.

Minh Quân - Hà Anh
#Xuất khẩu cua #Ngành cua Việt Nam #Nuôi cua Cà Mau #Thị trường Mỹ #Thủy sản

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