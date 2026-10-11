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[VIDEO] Nghịch lý lãi suất: Vì sao Fed siết tiền tệ khi nợ vay chạm đỉnh?

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[VIDEO] Nghịch lý lãi suất: Vì sao Fed siết tiền tệ khi nợ vay chạm đỉnh?

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất sau 3 năm khi nợ vay đạt đỉnh, trong khi tiêu dùng vẫn tăng mạnh, khiến Fed phải thắt chặt tiền tệ.

Minh Quân - Hà Anh
#Fed #Lãi suất #Chính sách tiền tệ #Nợ vay #Kinh tế Mỹ

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