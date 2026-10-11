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[VIDEO] Nghịch lý cà phê Việt: 9 tháng xuất khẩu tăng, giá giảm gây giảm kim ngạch

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[VIDEO] Nghịch lý cà phê Việt: 9 tháng xuất khẩu tăng, giá giảm gây giảm kim ngạch

Trong 9 tháng, xuất khẩu cà phê Việt tăng 15%, nhưng kim ngạch giảm 7,3% xuống còn 6,5 tỷ USD do giá cà phê giảm gần 20%.

Minh Quân - Hà Anh
#Xuất khẩu cà phê Việt Nam #Giá cà phê giảm #Kim ngạch xuất khẩu #Doanh nghiệp cà phê #Thị trường cà phê

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