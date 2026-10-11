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[VIDEO] Nghệ An: Nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 10% mỗi năm

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[VIDEO] Nghệ An: Nâng bậc lương trước thời hạn tối đa 10% mỗi năm

Nghệ An công bố quy định mới về nâng bậc lương trước hạn, giới hạn tối đa 10% nhân sự mỗi năm bắt đầu từ 12/10.

Minh Quân - Hà Anh
#Nghệ An #Nâng bậc lương #Chính sách tiền lương #Quy định mới #Cải cách tiền lương

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