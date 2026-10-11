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[VIDEO] Mỹ mở phong tỏa 44 triệu USD tài sản Belarus sau hội đàm tại Minsk

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[VIDEO] Mỹ mở phong tỏa 44 triệu USD tài sản Belarus sau hội đàm tại Minsk

Washington yêu cầu Citibank phong tỏa 44 triệu USD tài sản Belarus sau cuộc gặp giữa đặc phái viên John Coale và Tổng thống Lukashenko tại Minsk.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách trừng phạt Belarus #Tài sản bị phong tỏa #Mỹ - Belarus #Hội đàm Minsk #Citibank

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