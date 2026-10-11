Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Mỹ mở phong tỏa 44 triệu USD tài sản Belarus sau hội đàm tại Minsk
Washington yêu cầu Citibank phong tỏa 44 triệu USD tài sản Belarus sau cuộc gặp giữa đặc phái viên John Coale và Tổng thống Lukashenko tại Minsk.
Washington yêu cầu Citibank phong tỏa 44 triệu USD tài sản Belarus sau cuộc gặp giữa đặc phái viên John Coale và Tổng thống Lukashenko tại Minsk.
Washington yêu cầu Citibank phong tỏa 44 triệu USD tài sản Belarus sau cuộc gặp giữa đặc phái viên John Coale và Tổng thống Lukashenko tại Minsk.
Fed Mỹ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên gần 4%, Tổng thống Trump phản đối quyết liệt yêu cầu hạ thêm 1% giữa mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ.
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ACV đang bù đắp thiếu gần 1.600 thợ tại sân bay Long Thành để kịp khai thác thương mại tháng 12/2026, chuẩn bị 55 kịch bản vận hành đón chuyến bay đầu tiên.
Sun Phuquoc Airways vừa đón siêu máy bay A330 thân rộng đầu tiên tại Phú Quốc, đánh dấu cột mốc hàng không Việt Nam và mở đường kết nối đảo ngọc.
Liên minh châu Âu công bố Đạo luật Trẻ em EU, đề xuất cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và chatbot AI; dự thảo chờ Nghị viện châu Âu thảo luận.
Chiếc ô tô do một cụ ông 80 tuổi điều khiển bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm vào nhóm người đi bộ, 9 người lớn và 4 trẻ em bị thương.
Fed Mỹ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên gần 4%, Tổng thống Trump phản đối quyết liệt yêu cầu hạ thêm 1% giữa mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Giá xăng dầu tại EU cao nhất 20 năm, người dân phải trả hơn 100 euro mỗi bình, lạm phát vượt 14%, gây ra các cuộc biểu tình.
Hệ thống hầm đi bộ ở Hà Nội được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng thực tế chưa phát huy hiệu quả, người dân sử dụng thưa thớt, nhiều hầm hạ tầng dần xuống cấp.
Dù mưa đã tạnh mưa hơn một ngày, nhiều con hẻm tại TPHCM vẫn ngập sâu hơn nửa mét, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
Chính phủ giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bắt buộc đóng BHXH với lao động tự do, nền tảng số; Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị đánh giá tác động.
Theo khảo sát, tỷ lệ lấp đầy sạp tại chợ truyền thống chỉ còn 65%, cho thấy livestream khó cứu tiểu thương trước sức ép từ sàn thương mại điện tử.
ACV đang bù đắp thiếu gần 1.600 thợ tại sân bay Long Thành để kịp khai thác thương mại tháng 12/2026, chuẩn bị 55 kịch bản vận hành đón chuyến bay đầu tiên.
Sun Phuquoc Airways vừa đón siêu máy bay A330 thân rộng đầu tiên tại Phú Quốc, đánh dấu cột mốc hàng không Việt Nam và mở đường kết nối đảo ngọc.
Liên minh châu Âu công bố Đạo luật Trẻ em EU, đề xuất cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và chatbot AI; dự thảo chờ Nghị viện châu Âu thảo luận.
Cục Thuế công bố số liệu đến ngày 8/9, tỷ lệ xử lý mã số thuế doanh nghiệp bị treo tại 34 địa phương mới đạt trung bình 36%, còn TP.HCM chỉ dừng ở gần 20%.
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Fed nâng lãi suất, giá vàng vẫn duy trì ở mức cao 4.300 USD/ounce. Bernstein phân tích nợ công Mỹ và nhu cầu tích vàng của ngân hàng trung ương thúc đẩy giá vàng.