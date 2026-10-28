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[VIDEO] Giải pháp đưa giá nhà về gần túi tiền người dân

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[VIDEO] Giải pháp đưa giá nhà về gần túi tiền người dân

Trong bốn tháng qua, 22 dự án nhà cho thuê được khởi công. Chính phủ thúc đẩy nguồn cung nhà vừa túi tiền tại TP.HCM, kiểm soát giá đất và siết đầu cơ.

Minh Quân - Hà Anh
#Nhà ở cho thuê #Nhà ở vừa túi tiền #Nguồn cung nhà ở #Giá đất #Đầu cơ bất động sản

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