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[VIDEO] Brazil đề xuất hạn ngạch, đe dọa đà tăng cá rô phi Việt

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[VIDEO] Brazil đề xuất hạn ngạch, đe dọa đà tăng cá rô phi Việt

Xuất khẩu cá rô phi Việt Nam đạt 104 triệu USD trong 9 tháng, trong đó Brazil chiếm 48 triệu USD. Đề xuất hạn ngạch có thể ảnh hưởng đà tăng trưởng này.

Minh Quân - Hà Anh
#Xuất khẩu cá rô phi #Cá rô phi Việt Nam #Brazil #Hạn ngạch nhập khẩu #Thủy sản

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