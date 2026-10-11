Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] AI vận hành mạng viễn thông Việt Nam cùng Viettel, VNPT, MobiFone

SPOTLIGHT

[VIDEO] AI vận hành mạng viễn thông Việt Nam cùng Viettel, VNPT, MobiFone

Viettel, VNPT và MobiFone ứng dụng AI trong vận hành mạng lưới, tự động phát hiện sự cố, giảm thủ công 70% và nâng cao bảo mật dữ liệu.

Minh Quân - Hà Anh
#AI mạng viễn thông #Viettel #VNPT #MobiFone #Tự động hóa

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT