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[VIDEO] 5G đưa tốc độ mạng di động Việt Nam lên thứ 9 thế giới

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[VIDEO] 5G đưa tốc độ mạng di động Việt Nam lên thứ 9 thế giới

Năm 2026, Việt Nam có 27,2 triệu thuê bao 5G, nâng cao vị trí tốc độ mạng di động thế giới; dừng 2G toàn quốc từ 16/9.

Minh Quân - Hà Anh
#5G Việt Nam #Tốc độ mạng di động #Thuê bao 5G #Chuyển đổi công nghệ #Dừng 2G

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