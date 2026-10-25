Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] 5G đưa tốc độ mạng di động Việt Nam lên thứ 9 thế giới
Năm 2026, Việt Nam có 27,2 triệu thuê bao 5G, nâng cao vị trí tốc độ mạng di động thế giới; dừng 2G toàn quốc từ 16/9.
Năm 2026, Việt Nam có 27,2 triệu thuê bao 5G, nâng cao vị trí tốc độ mạng di động thế giới; dừng 2G toàn quốc từ 16/9.
Năm 2026, Việt Nam có 27,2 triệu thuê bao 5G, nâng cao vị trí tốc độ mạng di động thế giới; dừng 2G toàn quốc từ 16/9.
UBND TPHCM thông báo đã tháo gỡ vướng mắc, bổ sung nguồn cung nhà ở, dự kiến thêm 18.000 căn trong năm tới cùng các dự án lớn.
Hà Nội thu gần 85.044 tỷ đồng từ đất tính đến cuối tháng 9, với các dự án lớn góp phần quan trọng. Mục tiêu thu 800.000 tỷ đến 2030.
Bộ Công Thương đề xuất cho phép doanh nghiệp tự định giá xăng dầu, báo trước 30 phút và đề xuất dừng Quỹ bình ổn từ 1-1-2027.
UBND Hà Nội đề xuất phân loại cư dân HH Linh Đàm thành 3 nhóm để xem xét di dời, chưa xác định rõ tòa nhà nào phải di dời.
Sở Xây dựng TP HCM đề xuất hệ số bồi thường 1,1-1,3 lần khi cải tạo chung cư cũ, mở đường mua nhà xã hội và quyền cưỡng chế di dời.
Nửa đầu năm, thị trường nhà ở giảm 36% do lãi vay cao tới 16%, nguồn cung tại Hà Nội, TPHCM tăng 33%.
Việt Nam đã ghi nhận hơn 122 tỷ USD giao dịch tiền số trong năm qua, xếp thứ hai Đông Nam Á sau Singapore, theo Chainalysis.
Bộ Tài chính vừa ra chỉ thị đơn giản hóa cách tính thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên toàn quốc, giảm chi phí tuân thủ.
Gần 60% người lao động Việt Nam tự sử dụng AI nhưng chỉ 13% doanh nghiệp triển khai chính thức, gây nguy cơ rò rỉ dữ liệu nội bộ.
Năm 2026, Việt Nam có 27,2 triệu thuê bao 5G, nâng cao vị trí tốc độ mạng di động thế giới; dừng 2G toàn quốc từ 16/9.
UBND TPHCM thông báo đã tháo gỡ vướng mắc, bổ sung nguồn cung nhà ở, dự kiến thêm 18.000 căn trong năm tới cùng các dự án lớn.
Hà Nội thu gần 85.044 tỷ đồng từ đất tính đến cuối tháng 9, với các dự án lớn góp phần quan trọng. Mục tiêu thu 800.000 tỷ đến 2030.
Bộ Công Thương đề xuất cho phép doanh nghiệp tự định giá xăng dầu, báo trước 30 phút và đề xuất dừng Quỹ bình ổn từ 1-1-2027.
UBND Hà Nội đề xuất phân loại cư dân HH Linh Đàm thành 3 nhóm để xem xét di dời, chưa xác định rõ tòa nhà nào phải di dời.
Sở Xây dựng TP HCM đề xuất hệ số bồi thường 1,1-1,3 lần khi cải tạo chung cư cũ, mở đường mua nhà xã hội và quyền cưỡng chế di dời.
Nửa đầu năm, thị trường nhà ở giảm 36% do lãi vay cao tới 16%, nguồn cung tại Hà Nội, TPHCM tăng 33%.
Việt Nam đã ghi nhận hơn 122 tỷ USD giao dịch tiền số trong năm qua, xếp thứ hai Đông Nam Á sau Singapore, theo Chainalysis.
Bộ Tài chính vừa ra chỉ thị đơn giản hóa cách tính thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên toàn quốc, giảm chi phí tuân thủ.
Gần 60% người lao động Việt Nam tự sử dụng AI nhưng chỉ 13% doanh nghiệp triển khai chính thức, gây nguy cơ rò rỉ dữ liệu nội bộ.
Trong 9 tháng đầu năm, thị trường bất động sản TP.HCM phục hồi mạnh mẽ, giá nhà vẫn duy trì ở mức cao, gây áp lực cho người mua.
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Lợi suất trái phiếu 10 năm ổn định ở 4,43%, Kho bạc huy động thành công gần 4.000 tỷ đồng tại Việt Nam.
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Bộ Công Thương dự thảo cho phép đầu mối tự quyết giá xăng dầu, doanh nghiệp nhỏ lo giảm chiết khấu và cạnh tranh không công bằng.
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Tháng 8, tỷ lệ hấp thụ căn hộ sơ cấp tại TPHCM chỉ đạt 11%. Giao dịch giảm gần 14%, giá nhà có thể giảm tới 40%.