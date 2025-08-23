Vì sao thái giám Trung Hoa phải kiểm tra sức khỏe mỗi năm một lần?

Sau khi nhập cung, thái giám Trung Hoa sẽ phải kiểm tra cơ thể mỗi năm một lần. Quá trình này được gọi là kiểm tịnh.