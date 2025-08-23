Hà Nội

Vì sao thái giám Trung Hoa phải kiểm tra sức khỏe mỗi năm một lần?

Kho tri thức

Vì sao thái giám Trung Hoa phải kiểm tra sức khỏe mỗi năm một lần?

Sau khi nhập cung, thái giám Trung Hoa sẽ phải kiểm tra cơ thể mỗi năm một lần. Quá trình này được gọi là kiểm tịnh.

Tâm Anh (TH)
Thái giám hay còn gọi là hoạn quan, công công, làm việc cho hoàng đế. Họ có nhiệm vụ chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho nhà vua và hậu cung. Theo các biên niên sử, hoàng đế Trung Quốc bắt đầu sử dụng thái giám từ đầu thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên.
Thông thường, đàn ông thời xưa trở thành thái giám chủ yếu qua 4 cách. Một là bị gia đình ép buộc, bán cho triều đình lúc còn nhỏ; hai là nghèo đói không còn lựa chọn; ba là tự nguyện với hy vọng có cuộc sống sung sướng hơn; Bốn là các phạm nhân, thay vì chịu án tử thì đổi lại thành làm hoạn quan.
Để trở thành thái giám, các bé trai được tuyển chọn từ trước khi dậy thì. Họ sẽ phải trải qua quá trình tịnh thân và trở thành "bán nam bán nữ".
Nếu không tử vong vì nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc mất máu, những cậu bé sẽ hồi phục trong khoảng 100 ngày và chính thức trở thành thái giám.
Toàn bộ cơ quan sinh dục bị cắt bỏ trong quá trình tịnh thân được ngâm trong hũ thủy tinh để bảo quản, trước khi phơi khô và đặt vào túi nhỏ cho thái giám đeo bên hông.
Phần cơ thể này sẽ được chôn cất khi thái giám qua đời để họ có thể trở lại làm đàn ông khi sang thế giới cõi âm hoặc có thể đầu thai.
Do cơ quan sinh dục vẫn có khả năng phát triển nên thái giám sau khi nhập cung sẽ được kiểm tra cơ thể mỗi năm một lần. Quá trình này được gọi là kiểm tịnh.
Nếu kiểm tịnh thấy quá trình tịnh thân lúc trước chưa hoàn hảo thì thái giám sẽ phải chịu đựng đau đớn một lần nữa giống như lúc nhập cung.
Sau khi tịnh thân, không ít thái giám có mùi hôi trên cơ thể khiến người đứng gần khó chịu. Nguyên do do tịnh thân chưa chuẩn khiến hoạn quan mắc chứng tiểu tiện khó kiểm soát.
Ngoài ra, quá trình tịnh thân còn được cho ảnh hưởng tới tính cách của thái giám. Họ dễ bị xúc động mạnh, bao gồm nóng giận mất kiểm soát. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
