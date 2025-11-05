Hà Nội

Giải mã

Vì sao 5 tỷ sao biển bỗng chết hàng loạt? Chuyên gia tiết lộ sự thật

Các nhà khoa học tìm ra nguyên nhân khiến hơn 5 tỷ con sao biển chết hàng loạt ở vùng biển Bắc Mỹ trong hơn 1 thập kỷ qua và ghi nhận sự hồi sinh của chúng.

Tâm Anh (theo Phys)
Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học bang Oregon và Cal Poly San Luis Obispo, "sự bùng nổ sinh sản" của sao biển sau sự sụt giảm quần thể vào hơn 1 thập kỷ trước đang giúp loài này phục hồi ở bờ biển Oregon. Ảnh: Sarah Gravem.
Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học bang Oregon và Cal Poly San Luis Obispo, "sự bùng nổ sinh sản" của sao biển sau sự sụt giảm quần thể vào hơn 1 thập kỷ trước đang giúp loài này phục hồi ở bờ biển Oregon. Ảnh: Sarah Gravem.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Ecosphere không xác định liệu sự bùng nổ sinh sản này có phải do “bệnh hao mòn sao biển” - căn bệnh khiến sao biển suy giảm số lượng lớn - đã suy giảm hay chỉ đơn giản là sự trùng hợp may mắn. Ảnh: oregonconservationstrategy.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Ecosphere không xác định liệu sự bùng nổ sinh sản này có phải do “bệnh hao mòn sao biển” - căn bệnh khiến sao biển suy giảm số lượng lớn - đã suy giảm hay chỉ đơn giản là sự trùng hợp may mắn. Ảnh: oregonconservationstrategy.
"Bệnh hao mòn sao biển vẫn đang xảy ra và quần thể sao biển tiếp tục biến động nhưng cũng có nhiều bằng chứng cho thấy chúng đang phục hồi", tác giả chính của nghiên cứu, Sarah Gravem, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ của Đại học bang Oregon, cho biết. Ảnh: mddphoto/iStock.
"Bệnh hao mòn sao biển vẫn đang xảy ra và quần thể sao biển tiếp tục biến động nhưng cũng có nhiều bằng chứng cho thấy chúng đang phục hồi", tác giả chính của nghiên cứu, Sarah Gravem, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ của Đại học bang Oregon, cho biết. Ảnh: mddphoto/iStock.
Nhà nghiên cứu Sarah đã phân tích quần thể sao biển ở 8 địa điểm trong khoảng thời gian 23 năm. Bà và các đồng nghiệp đã phát hiện số lượng quần thể sao biển hiện đã đạt hoặc vượt quá mức trước khi “bệnh hao mòn sao biển” bùng phát. Ảnh: owlcation.
Nhà nghiên cứu Sarah đã phân tích quần thể sao biển ở 8 địa điểm trong khoảng thời gian 23 năm. Bà và các đồng nghiệp đã phát hiện số lượng quần thể sao biển hiện đã đạt hoặc vượt quá mức trước khi “bệnh hao mòn sao biển” bùng phát. Ảnh: owlcation.
"Sau khi số lượng sao biển giảm tới 84% vào năm 2014, chúng tôi nhanh chóng chứng kiến ​​sự gia tăng 8.000% số lượng sao biển non cập bờ", nhà nghiên cứu Sarah cho hay. Ảnh: owlcation.
"Sau khi số lượng sao biển giảm tới 84% vào năm 2014, chúng tôi nhanh chóng chứng kiến ​​sự gia tăng 8.000% số lượng sao biển non cập bờ", nhà nghiên cứu Sarah cho hay. Ảnh: owlcation.
Giáo sư danh dự về sinh học tích hợp tại Đại học bang Oregon, Bruce Menge cho hay sao biển hiện phát triển mạnh mẽ và đủ lớn để chúng có thể sinh tồn với tốc độ tương tự như trước khi dịch bệnh xảy ra tại hầu hết các địa điểm ở Oregon. Ảnh: owlcation.
Giáo sư danh dự về sinh học tích hợp tại Đại học bang Oregon, Bruce Menge cho hay sao biển hiện phát triển mạnh mẽ và đủ lớn để chúng có thể sinh tồn với tốc độ tương tự như trước khi dịch bệnh xảy ra tại hầu hết các địa điểm ở Oregon. Ảnh: owlcation.
Tuy nhiên, kích thước cơ thể trung bình của sao biển vẫn nhỏ hơn khoảng 25 - 65% so với trước đây tại hầu hết các địa điểm và quần thể sao biển ven bờ kém ổn định hơn so với trước khi dịch bệnh bùng phát. Ảnh: owlcation.
Tuy nhiên, kích thước cơ thể trung bình của sao biển vẫn nhỏ hơn khoảng 25 - 65% so với trước đây tại hầu hết các địa điểm và quần thể sao biển ven bờ kém ổn định hơn so với trước khi dịch bệnh bùng phát. Ảnh: owlcation.
Phát hiện này cho thấy quần thể sao biển vẫn chưa trở lại trạng thái ổn định như trước đây, chủ yếu là các cá thể trưởng thành. Các nhà nghiên cứu cho biết điều này có thể là do sự gia tăng liên tục của các đợt sao biển mới - sao biển non cũng như sự tái phát không liên tục của bệnh tật. Ảnh: Neil McDaniel/Provided.
Phát hiện này cho thấy quần thể sao biển vẫn chưa trở lại trạng thái ổn định như trước đây, chủ yếu là các cá thể trưởng thành. Các nhà nghiên cứu cho biết điều này có thể là do sự gia tăng liên tục của các đợt sao biển mới - sao biển non cũng như sự tái phát không liên tục của bệnh tật. Ảnh: Neil McDaniel/Provided.
Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Ecology and Evolution gần đây, nguyên nhân gây ra “bệnh hao mòn sao biển” là chủng virus có tên vibrio pectenicida. Loại virus này khiến sao biển phát triển các tổn thương, trông như thể chúng đang tan chảy. Ảnh: N. McDaniel.
Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Ecology and Evolution gần đây, nguyên nhân gây ra “bệnh hao mòn sao biển” là chủng virus có tên vibrio pectenicida. Loại virus này khiến sao biển phát triển các tổn thương, trông như thể chúng đang tan chảy. Ảnh: N. McDaniel.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
