Vẻ đẹp "nữ thần thanh xuân" của Suni Hạ Linh từng gây sốt MXH

Giải trí

Từng được khán giả yêu mến với hình ảnh trong sáng, giọng hát ngọt ngào và loạt bản hit, Suni Hạ Linh từng được xem là “nữ thần thanh xuân” của làng nhạc Việt.

Suni Hạ Linh, tên thật là Ngô Đặng Thu Giang xuất hiện trong Vpop như một làn gió mới với phong cách âm nhạc tươi trẻ, giàu năng lượng.
Từ khi debut, cô nhanh chóng ghi dấu ấn bằng những ca khúc tràn đầy cảm xúc như Em đã biết, Cảm nắng, Không sao mà, em đây rồi… Mỗi sản phẩm âm nhạc của Suni đều mang sắc thái nhẹ nhàng, dễ thương nhưng vẫn đủ sâu lắng để chạm đến trái tim người nghe.
Không chỉ sở hữu chất giọng trong trẻo, Suni còn gây ấn tượng mạnh với nhan sắc “chuẩn nữ thần thanh xuân”.
Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ giúp cô trở thành “nàng thơ” trong mắt nhiều khán giả.
Hình ảnh trong sáng, gần gũi của Suni Hạ Linh từng là biểu tượng cho một thế hệ ca sĩ trẻ trung, tài năng của Vpop.
Phong cách thời trang của Suni cũng góp phần định hình thương hiệu cá nhân.
Cô thường lựa chọn những bộ váy nữ tính, gam màu pastel nhẹ nhàng hoặc những set đồ năng động, trẻ trung.
Mỗi lần xuất hiện, Suni luôn mang lại cảm giác tươi mát, khiến công chúng liên tưởng đến những ngày đầu của tuổi trẻ.
Mặc dù đã bước sang tuổi 34 nhưng Suni Hạ Linh vẫn sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào, tựa như một nàng thơ.
Mỗi lần xuất hiện, nụ cười tỏa rạng rỡ cùng làn da trắng sáng và đôi mắt sáng bừng giúp cô nhận được nhiều cảm tình của khán giả.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, Suni Hạ Linh lại khiến khán giả bất ngờ với màn thay đổi diện mạo lạ lẫm, tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội.
Cụ thể, cô đã từ bỏ mái tóc dài đen nữ tính để chuyển sang mái tóc ngắn, nhuộm highlight cá tính. Không dừng lại ở đó, phong cách thời trang của nữ ca sĩ cũng thay đổi rõ rệt, thiên về chất đường phố, bụi bặm, có phần nổi loạn hơn phong cách dịu dàng vốn có.
