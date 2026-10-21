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Chính trị

Vận chuyển 8.453 mẫu xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội bằng máy bay quân sự

Sáng 21/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức lễ viếng, bàn giao và vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự, đưa ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Theo Nhật Huy/Tiền Phong

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái - Chính ủy Quân khu 9; đại diện lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân, các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái - Chính ủy Quân khu 9, nhấn mạnh, trong hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, biết bao người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, góp phần làm nên độc lập, tự do của dân tộc.

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Quân khu 9 tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, bàn giao 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính. Nỗi mong mỏi tìm lại người thân của các gia đình liệt sĩ vẫn day dứt qua nhiều năm tháng. Vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Thời gian qua, lực lượng vũ trang Quân khu 9 phối hợp với chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương triển khai quyết liệt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời đẩy mạnh thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

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Mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.

Trung tướng Hồ Văn Thái cho biết, đến ngày 21/10, Quân khu 9 đã tìm kiếm, quy tập được 1.104 hài cốt liệt sĩ, gồm 748 hài cốt trong nước và 356 hài cốt tại Campuchia, vượt hơn 22% chỉ tiêu năm 2026 và hơn 76% chỉ tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm.

Đáng chú ý, ngày 10/10 vừa qua, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã hoàn thành việc lấy mẫu đối với các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại 107/107 nghĩa trang liệt sĩ. Tổng cộng, lực lượng chức năng đã khai quật 41.231/41.231 mộ, đạt 100%. Trong đó, có 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và 9.268 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Nhiệm vụ này hoàn thành sớm gần 7 tháng so với kế hoạch của chiến dịch.

Trước đợt vận chuyển lần này, Quân khu 9 đã tổ chức 11 đợt bàn giao, vận chuyển tổng cộng 23.557 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Đặc biệt, đợt vận chuyển thứ 11 bằng máy bay quân sự, diễn ra ngày 5/10, nhận được sự đánh giá cao của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia và lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

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Công tác vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh, đợt vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ lần này là đợt thứ 12 và là lần thứ 2 vận chuyển bằng máy bay quân sự, kết thúc việc lấy mẫu của "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Theo Trung tướng Hồ Văn Thái, chuyến bay mang ý nghĩa thiêng liêng, kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại tri ân. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ là một niềm hy vọng, gửi gắm mong mỏi của thân nhân trong hành trình tìm lại danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây không chỉ là hành trình phục vụ công tác giám định ADN mà còn thể hiện tình đồng chí, nghĩa đồng bào, góp phần xoa dịu nỗi đau và sự chờ đợi kéo dài của các gia đình liệt sĩ.

#mẫu hài cốt liệt sĩ #giám định ADN #quân khu 9 #máy bay quân sự #xác định danh tính liệt sĩ

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