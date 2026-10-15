Phát hiện, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ hi sinh ở nước bạn Lào

Lần theo lời các nhân chứng, lực lượng chức năng Việt Nam vừa phát hiện, cất bốc nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật tại nước bạn Lào.

Ngày 15/10, thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc thêm năm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại bản Phôn Hôm, xã Phôn Xay Hạ Vàng, huyện Pạc Xan, tỉnh Bolikhămxay (Lào).

Đáng chú ý, trong số các hài cốt được tìm thấy có một phần mộ còn bia ghi thông tin: “Liệt sĩ Quang Thọ, N.sinh 9/1954 - Vũ Quang, Hương Khê, Nghệ Tĩnh; hy sinh ngày 28/10/1979”.

Được biết, bên cạnh các hài cốt liệt sĩ, lực lượng quy tập còn tìm thấy nhiều di vật như cúc áo bộ đội, đai thắt lưng, lọ penicillin, đinh đóng bốn góc quan tài, dây dù, mảnh tăng và các vật dụng cá nhân khác.

Tính đến ngày 15/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027 tại Lào. Trong đó, 1 hài cốt được tìm thấy tại bản Chóng Thoong, huyện Viêng Thoong và 7 hài cốt tại bản Phôn Hôm, huyện Pạc Xan.

Lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc hài cốt liệt sĩ trong hang đá ở nước bạn Lào.

Trước đó, ngày 13/10, Đội 192 (Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế) cũng đã phát hiện, quy tập thành công 2 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào.

Cụ thể, từ nguồn tin do người dân địa phương đi làm rừng cung cấp, lực lượng tìm kiếm Đội 192 đã triển khai khảo sát tại khu vực cạnh sông Sê Kông, thuộc bản Mương Kalùm Cầu (huyện Kà Lừm).

Tại vị trí này, lực lượng chức năng phát hiện một hố chung, cả 2 hài cốt liệt sĩ đều được mai táng bên trong vỏ bom bi.

Trong quá trình cất bốc hài cốt liệt sĩ có các di vật, gồm: 2 hộp mực dấu, 1 đồng hồ đeo tay, 2 ống cẳng chân giả (1 ống bằng nhựa, 1 ống bằng nhôm), 1 đế dép cao su, 1 bát B52, 1 đĩa 2 ngăn và 1 muôi canh inox…

Hai hài cốt liệt sĩ được mai táng bên trong vỏ bom bi.

Ngày 9/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) đã tìm kiếm, cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trong số này, 1 hài cốt được tìm thấy tại khu vực bản Noỏng Ping, xã Tạ Loỏng, huyện Bua La Pha. 3 hài cốt còn lại được phát hiện tại khu vực bản Phôn Khăm, xã Mạ Hả Xay, huyện Mạ Hả Xay. Các hài cốt được tìm thấy trong những hang đá, nhiều phần xương đã vỡ vụn, các bộ phận khác bị phân hủy theo thời gian.

Tại khu vực bản Noỏng Ping, lực lượng tìm kiếm phát hiện 7 chiếc răng, 1 đốt xương ngón tay dài khoảng 3cm, 1 đốt xương sống dài khoảng 2cm và 1 xương bánh chè bị vỡ một phần. Nhiều phần xương khác đã vỡ vụn, các bộ phận còn lại bị phân hủy. Những di vật được tìm thấy cùng hài cốt gồm 2 mảnh tăng bộ đội, 1 mảnh võng bộ đội và 1 vỏ đạn AK.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ cùng di vật được đưa về nhà quàn để bảo quản, phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin và thực hiện các thủ tục theo quy định.