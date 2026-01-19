Hà Nội

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công ung thư xương chậu hiếm gặp tại TP HCM

Ca phẫu thuật đặc biệt tại TP HCM đã loại bỏ khối u xương chậu hiếm gặp, mở ra hy vọng sống cho bệnh nhân mắc sarcoma sụn độ cao.

Bình Nguyên

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM vừa phối hợp với Bệnh viện Bình dân phẫu thuật thành công ca ung thư xương chậu hiếm, cứu sống bệnh nhân sau nhiều tháng đau đớn.

Ê-kip 2 bệnh viện phẫu thuật cho bệnh nhân/Ảnh nhandan.vn

Bệnh nhân là ông N.T.H. (44 tuổi) nhập viện với tiền sử đau háng trái kéo dài khoảng 6 tháng. Ban đầu, ông tự mua thuốc uống nhưng triệu chứng không thuyên giảm. Thời gian gần đây, cơn đau tăng dần, kèm theo tê chân trái, tiểu lắt nhắt và khó đại tiện nên ông đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thăm khám.

Các bác sĩ ghi nhận ông H. có 1 khối u vùng chậu trái, kích thước khoảng 10x10 cm, không di động, ấn không đau. Kết quả MRI phát hiện khối bướu xương chậu kích thước 15x12x10 cm, xâm lấn mô mềm, chèn ép niệu đạo và trực tràng, xâm lấn khớp háng và thần kinh ngồi.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị Sarcoma sụn độ ác cao vùng ổ cối và ngành ngồi – mu xương chậu trái, giai đoạn IIB (theo phân loại Enneking). Đây là một loại ung thư hiếm gặp, ác tính, phát triển từ tế bào sụn, hình thành khối u ở vùng xương chậu (bao gồm ổ cối và ngành ngồi), có tốc độ phát triển nhanh, dễ xâm lấn mô lân cận và di căn (lan ra các bộ phận khác)

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật tháo nửa chậu trái, do bướu có kích thước lớn, độ ác tính cao và đã xâm lấn thần kinh chính của chi, không còn khả năng bảo tồn chi có chức năng.

Các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đã dựng hình 3D khung chậu và khối bướu nhằm hỗ trợ lập kế hoạch phẫu thuật chính xác; đồng thời hội chẩn với ê-kíp chuyên Khoa Ngoại Tiêu hóa và Tiết niệu - Bệnh viện Bình dân. Sau đó, các bác sĩ lên phương án phẫu thuật liên viện, liên chuyên khoa để bảo vệ tối đa các tạng trong hố chậu.

Tái tạo 3D khung chậu cho bệnh nhân. Ảnh BV/nguồn SKĐS

Trong quá trình phẫu thuật, khi phát hiện bướu dính sát trực tràng, niệu đạo và tuyến tiền liệt, các bác sĩ đã bóc tách, giải phóng an toàn các cấu trúc này khỏi khối u và tiến hành tháo rời nửa chậu trái kèm chi dưới trái. Sau 3 giờ, ca phẫu thuật thành công.

Theo TS-BS Lê Văn Thọ, Trưởng Khoa Bệnh học Cơ xương khớp - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, bướu xương vùng chậu là một thách thức lớn trong chẩn đoán và điều trị do triệu chứng lâm sàng nghèo nàn, dễ bị bỏ sót. Sarcoma sụn thường kháng hóa trị và xạ trị, vì vậy phẫu thuật triệt để là phương pháp điều trị quyết định tiên lượng sống còn của người bệnh. Trong trường hợp này, kích thước bướu lớn và xâm lấn thần kinh khiến phẫu thuật bảo tồn chi không khả thi.

Ca mổ gặp nhiều khó khăn do khối u lớn, nằm sâu, tiếp giáp các mạch máu, thần kinh quan trọng và các tạng trong hố chậu. Vì vậy, sự phối hợp liên chuyên khoa đóng vai trò then chốt để đạt được biên độ cắt an toàn, hạn chế biến chứng.

Trường hợp này là lời cảnh báo mạnh mẽ về việc không nên chủ quan với các cơn đau kéo dài, đồng thời khẳng định giá trị của phẫu thuật chuyên sâu và phối hợp liên viện trong điều trị những ca bệnh ác tính, phức tạp.

Ung thư sarcoma sụn (chondrosarcoma) thuộc nhóm ung thư sarcoma xương, chúng chiếm khoảng 20% các trường hợp ung thư xương nguyên phát. Khối u có thể xuất hiện tại những xương khoẻ mạnh hoặc phát triển từ u nội sụn và u xương-sụn. Ung thư sarcoma sụn được phân thành hai nhóm chính gồm phổ biến và không phổ biến.

Khoảng 16.000 sarcoma được chẩn đoán ở Hoa Kỳ mỗi năm, trong đó có khoảng 4.000 sarcoma xương và khoảng 13.000 sarcoma mô mềm.

Cũng như các dạng ung thư khác, các nhà nghiên cứu không biết nguyên nhân chính xác khiến tế bào khỏe mạnh trở thành sarcoma. Sarcoma hình thành khi các tế bào xương hoặc mô mềm chưa trưởng thành có sự thay đổi về DNA, phát triển thành tế bào ung thư không kiểm soát được và dần tạo ra khối u có thể xâm lấn các mô khỏe mạnh gần đó. Nếu không điều trị, ung thư có thể thông qua đường máu hoặc hệ bạch huyết đến các cơ quan khác (di căn). Ung thư di căn gây thách thức trong việc điều trị.

