Chính trị

UNESCO gửi thông điệp chúc mừng Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 28/1, trang mạng của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đăng thông điệp chúc mừng về Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo Anh Tuấn/VOV-Paris

Trong thông điệp, UNESCO trân trọng ghi nhận và chúc mừng việc Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hoá. Đây là một văn kiện đặc biệt quan trọng, thể hiện sự chuyển đổi tư duy phát triển, theo đó Văn hóa không chỉ là một lĩnh vực bổ trợ, mà là một trong bốn trụ cột đồng đẳng của phát triển bền vững, bên cạnh Kinh tế, Xã hội và Môi trường. Định hướng này của Việt Nam trùng khớp với Tầm nhìn chung và nỗ lực của UNESCO trong việc đưa văn hóa trở thành một Mục tiêu phát triển bền vững độc lập trong chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030.

chuc-mung.jpg
UNESCO trân trọng ghi nhận việc Việt Nam xác định văn hóa như một “hệ điều tiết” cho phát triển nhanh và bền vững. (Ảnh: Reuters).

Nghị quyết số 80-NQ/TW được ban hành ngay trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, một kỳ Đại hội quan trọng định hình tầm nhìn phát triển quốc gia đến năm 2045 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030. Điều này cho thấy các cam kết quốc tế đã được lồng ghép rõ ràng vào quá trình hoạch định chính sách mang tính chiến lược của quốc gia. Nghị quyết số 80-NQ/TW đưa ra một lộ trình chính sách cho tiến trình đổi mới mang tính cơ cấu trong lĩnh vực văn hóa, hướng tới huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy kinh tế sáng tạo và bảo vệ sự đa dạng văn hóa. Văn kiện này tiếp nối truyền thống coi trọng văn hóa lâu dài của Việt Nam, đồng thời cung cấp một khung chính sách ứng phó với những thách thức và cơ hội của kỷ nguyên số cũng như bối cảnh toàn cầu đầy biến động.

Trong bối cảnh các bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, nhu cầu tăng cường đối thoại, gắn kết giữa các nền văn hóa ngày càng trở nên cấp thiết, UNESCO trân trọng ghi nhận việc Việt Nam xác định văn hóa như một “hệ điều tiết” cho phát triển nhanh và bền vững, qua đó đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung nhằm củng cố hòa bình toàn cầu. Bằng cách đề cao các giá trị nhân văn, lấy con người làm trung tâm và gìn giữ bản sắc văn hóa, Việt Nam đang thúc đẩy một cách tiếp cận phát triển vừa phát huy nội lực, vừa chủ động hội nhập quốc tế. UNESCO tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc hiện thực hóa tầm nhìn này, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa như một động lực then chốt thúc đẩy công bằng, thịnh vượng và gắn kết xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Đánh giá về việc UNESCO đưa ra Thông điệp quan trọng này, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO vui mừng cho rằng UNESCO ngày càng quan tâm, coi trọng và đánh giá cao định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới do Đảng ta đề ra, bao gồm cả các định hướng chiến lược của Đại hội Đảng lần thứ XIV. Việc UNESCO hoan nghênh Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển văn hóa Việt Nam thể hiện rõ UNESCO đánh giá cao chủ trương và chính sách mới hết sức quan trọng này của Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa.

Đại sứ Vân Anh cũng cho rằng, điều này cho thấy UNESCO coi trọng vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam cũng như ghi nhận sự đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa tại UNESCO, trong đó có thúc đẩy đối thoại và gắn kết giữa các nền văn hóa, gìn giữ các di sản văn hóa, bảo vệ sự đa dạng văn hóa, đồng thời chủ động đóng góp ý tưởng và sáng kiến, như việc Việt Nam đề xuất Nghị quyết đã được Đại hội đồng UNESCO thông qua vào tháng tháng 11/2025, với nội dung chính là khuyến nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét sớm phát động "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững".

Chính trị

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu

Thủ tướng yêu cầu các bộ, các ngành tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô nhấn mạnh như trên khi chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, sáng 26/1.

Nhấn mạnh năm 2025 và giai đoạn 2021 – 2025, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đạt thành quả cơ bản, quan trọng, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho giai đoạn tới phát triển bứt phá, tăng trưởng nhanh, bền vững, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò quan trọng của công tác điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, hiệu quả.

Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm ký Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026).

image.png
Tổng Bí thư Tô Lâm.
Xem chi tiết

Chính trị

Quốc hội quyết tâm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, đây là dấu mốc chính trị có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội với tiêu đề: "Quốc hội quyết tâm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống".

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV
Đồng chí Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV
Xem chi tiết

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, kết tinh ý chí, trí tuệ và khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.