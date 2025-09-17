Hà Nội

Sống Khỏe

U tuyến tiền liệt nặng gần 500g vì trì hoãn phẫu thuật

Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như bí tiểu, đái ra máu, sỏi bàng quang, thậm chí suy thận mạn.

Thúy Nga

Ông P.V.S (77 tuổi, Hải Phòng) đã sống chung với bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhiều năm mà không ngờ rằng quyết định trì hoãn phẫu thuật suýt khiến ông đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng. Tình trạng bệnh ngày càng trầm trọng, dẫn đến một khối phì đại tuyến tiền liệt nặng gần nửa ký – một trường hợp hiếm gặp.

Ông có tiền sử tăng huyết áp và phì đại tiền liệt tuyến nhiều năm. Gần đây, sau mổ cắt trĩ ông gặp tình trạng đái ra máu chỉ sau 9 ngày phẫu thuật, Gia đình vội đưa ông nhập viện điều trị với chẩn đoán sốt, nhiễm khuẩn E. Coli.

tien-liet-3.jpg
Nội soi u tiền liệt tuyến cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Dù được điều trị tích cực, nhưng tình trạng không cải thiện, ông còn phát hiện thêm bị viêm đuôi mào tinh hoàn hai bên. Ông được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Tại Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học, ông S. nhập viện trong tình trạng tăng huyết áp, đái ra máu, nhiễm khuẩn tiết niệu nặng. Khám lâm sàng cho thấy tuyến tiền liệt phì đại bất thường, cùng với khối cứng ở tinh hoàn và mào tinh hoàn hai bên. Để kiểm soát nhiễm khuẩn, các bác sĩ phải rửa bàng quang liên tục bằng dung dịch Betadine.

tien-liet2.jpg
tien-liet-1.jpg
Khối u tuyến tiền liệt cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo BSCKII Trần Thượng Việt, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học, ông S. đã được chỉ định phẫu thuật tuyến tiền liệt từ lâu nhưng liên tục từ chối, ông chỉ muốn đặt ống thông tiểu để giảm triệu chứng.

Sau ca mổ cắt trĩ, ống thông tiểu gây chảy máu tại tuyến tiền liệt đã phì đại nghiêm trọng, nặng đến 484g – gấp hơn 20 lần kích thước bình thường (20-30g) và gấp 6 lần mức phì đại nặng thường gặp ở người trên 60 tuổi.

tien-liet-5.jpg
Nội soi cắt u cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Do kích thước khối u chiếm toàn bộ vùng tiểu khung của bệnh nhân khiến phạm vi phẫu thuật hẹp, khó thao tác, diện bóc tách rộng, nguy cơ chảy máu và cầm máu khó khăn. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của ê kíp phẫu thuật, ca mổ đã thành công. Sau 5 ngày, bệnh nhân đã hồi phục tốt, sức khoẻ ổn định và sắp tới được xuất viện.

Bác sĩ Việt cho biết, trường hợp phì đại tuyến tiền liệt như ông S rất hiếm gặp. Nguyên nhân chính là do ông trì hoãn phẫu thuật sớm, khiến tuyến tiền liệt ngày càng to, gây chèn ép niệu đạo, dẫn đến bí tiểu và nhiễm khuẩn đường tiết niệu nặng.

“Nếu được can thiệp sớm khi tuyến tiền liệt chưa quá lớn, chỉ cần mổ nội soi laser với mức độ xâm lấn tối thiểu, ít chảy máu, ít biến chứng và hồi phục nhanh hơn nhiều”, bác sĩ Trần Thượng Việt nhấn mạnh.

tien-liet-4.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới lớn tuổi, khiến tuyến tiền liệt tăng kích thước, gây khó tiểu, tiểu không hết, hoặc tiểu đêm nhiều lần. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như bí tiểu, đái ra máu, sỏi bàng quang, thậm chí suy thận mạn.

BSCKII Việt khuyến cáo nam giới trên 50 tuổi khi có rối loạn tiểu tiện như: Tiểu khó, tiểu rắt, tiểu nhiều về đêm… cần đến khoa ngoại niệu để được thăm khám, tư vấn tránh trường hợp để muộn sẽ có nhiều biến chứng nguy hiểm, khó hồi phục.

Việc thăm khám sớm giúp phát hiện và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng, gây khó khăn cho phẫu thuật và tăng nguy cơ biến chứng.

Sống Khỏe

Tuyến tiền liệt phì đại, hiểu đúng để phòng ngừa, điều trị kịp thời

Phì đại tuyến tiền liệt thường gặp ở nam giới sau 40 tuổi, gây rối loạn tiểu tiện và nhiều biến chứng. Phát hiện sớm giúp kiểm soát bệnh hiệu quả.

Phì đại tuyến tiền liệt là gì?

Phì đại tuyến tiền liệt, hay còn gọi là tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (Benign Prostatic Hyperplasia – BPH), là một trong những bệnh lý phổ biến ở nam giới trung niên và cao tuổi. Tuyến tiền liệt nằm dưới bàng quang, bao quanh niệu đạo. Khi tuyến này to lên bất thường, nó sẽ chèn ép niệu đạo và bàng quang, dẫn đến những rối loạn tiểu tiện.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Trở lại chính mình sau phẫu thuật đặt thể hang nhân tạo

Đối với những bệnh nhân đã từng trải qua phẫu thuật vùng chậu, đặt thể hang nhân tạo là giải pháp cuối cùng mang lại hiệu quả phục hồi chức năng tình dục.

“Tôi từng nghĩ bản thân sẽ phải sống suốt đời trong mặc cảm, nhưng giờ đã có thể hy vọng trở lại là chính mình, sống trọn vẹn hơn” - đó là lời chia sẻ chân thành của ông Đ.M.T (62 tuổi, Hà Nội), người vừa trải qua một ca phẫu thuật đặc biệt tại Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nhiều năm trước, ông T. được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, buộc phải cắt toàn bộ tuyến tiền liệt triệt căn để điều trị dứt điểm.

Xem chi tiết

Đời sống

50% nam giới bị tăng sinh tuyến tiền liệt ở tuổi 50

Ước tính khoảng 50% nam giới bị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt ở độ tuổi 50 – 60, gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống.

Cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt qua ngả niệu đạo, tiêu chuẩn vàng vẫn có biến chứng

Tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ nhưng rất quan trọng trong hệ sinh dục nam, vị trí tuyến nằm ngay dưới bàng quang và bao quanh đoạn đầu của niệu đạo (ống dẫn nước tiểu ra ngoài cơ thể), thể tích bình thường < 30 ml.

Xem chi tiết

