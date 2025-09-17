U tuyến tiền liệt nặng gần 500g vì trì hoãn phẫu thuật

Ông P.V.S (77 tuổi, Hải Phòng) đã sống chung với bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhiều năm mà không ngờ rằng quyết định trì hoãn phẫu thuật suýt khiến ông đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng. Tình trạng bệnh ngày càng trầm trọng, dẫn đến một khối phì đại tuyến tiền liệt nặng gần nửa ký – một trường hợp hiếm gặp.

Ông có tiền sử tăng huyết áp và phì đại tiền liệt tuyến nhiều năm. Gần đây, sau mổ cắt trĩ ông gặp tình trạng đái ra máu chỉ sau 9 ngày phẫu thuật, Gia đình vội đưa ông nhập viện điều trị với chẩn đoán sốt, nhiễm khuẩn E. Coli.

Nội soi u tiền liệt tuyến cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Dù được điều trị tích cực, nhưng tình trạng không cải thiện, ông còn phát hiện thêm bị viêm đuôi mào tinh hoàn hai bên. Ông được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Tại Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học, ông S. nhập viện trong tình trạng tăng huyết áp, đái ra máu, nhiễm khuẩn tiết niệu nặng. Khám lâm sàng cho thấy tuyến tiền liệt phì đại bất thường, cùng với khối cứng ở tinh hoàn và mào tinh hoàn hai bên. Để kiểm soát nhiễm khuẩn, các bác sĩ phải rửa bàng quang liên tục bằng dung dịch Betadine.

Khối u tuyến tiền liệt cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo BSCKII Trần Thượng Việt, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học, ông S. đã được chỉ định phẫu thuật tuyến tiền liệt từ lâu nhưng liên tục từ chối, ông chỉ muốn đặt ống thông tiểu để giảm triệu chứng.

Sau ca mổ cắt trĩ, ống thông tiểu gây chảy máu tại tuyến tiền liệt đã phì đại nghiêm trọng, nặng đến 484g – gấp hơn 20 lần kích thước bình thường (20-30g) và gấp 6 lần mức phì đại nặng thường gặp ở người trên 60 tuổi.

Nội soi cắt u cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Do kích thước khối u chiếm toàn bộ vùng tiểu khung của bệnh nhân khiến phạm vi phẫu thuật hẹp, khó thao tác, diện bóc tách rộng, nguy cơ chảy máu và cầm máu khó khăn. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của ê kíp phẫu thuật, ca mổ đã thành công. Sau 5 ngày, bệnh nhân đã hồi phục tốt, sức khoẻ ổn định và sắp tới được xuất viện.

Bác sĩ Việt cho biết, trường hợp phì đại tuyến tiền liệt như ông S rất hiếm gặp. Nguyên nhân chính là do ông trì hoãn phẫu thuật sớm, khiến tuyến tiền liệt ngày càng to, gây chèn ép niệu đạo, dẫn đến bí tiểu và nhiễm khuẩn đường tiết niệu nặng.

“Nếu được can thiệp sớm khi tuyến tiền liệt chưa quá lớn, chỉ cần mổ nội soi laser với mức độ xâm lấn tối thiểu, ít chảy máu, ít biến chứng và hồi phục nhanh hơn nhiều”, bác sĩ Trần Thượng Việt nhấn mạnh.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới lớn tuổi, khiến tuyến tiền liệt tăng kích thước, gây khó tiểu, tiểu không hết, hoặc tiểu đêm nhiều lần. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như bí tiểu, đái ra máu, sỏi bàng quang, thậm chí suy thận mạn.