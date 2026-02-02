Từ bệnh viện không tiền mặt đến quốc gia số

Trong khuôn khổ Hội nghị Triển khai công tác khám, chữa bệnh năm 2026, Cổng bảo lãnh thanh toán viện phí chính thức được ra mắt, ghi dấu cột mốc quan trọng trên hành trình số hóa của ngành y tế, mang lại những lợi ích thiết thực cho công tác khám chữa bệnh và đóng góp vào chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Ngày 02/02/2026, Hội nghị Tổng kết công tác khám, chữa bệnh năm 2026 được tổ chức với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và sự tham gia của các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Các bệnh viện, cơ sở y tế và các tổ chức y tế Bộ, ngành…

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Hội nghị

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, y tế là một trong những lĩnh vực chịu áp lực cải cách lớn. Chiến lược chuyển đổi số ngành y tế giai đoạn 2025–2030 đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế tập trung, chuẩn hóa và liên thông; khai thác hiệu quả dữ liệu theo thời gian thực phục vụ quản lý, điều hành và hoạch định chính sách; đồng thời nâng cao chất lượng và trải nghiệm dịch vụ công trong lĩnh vực y tế.

Thời gian qua, hệ sinh thái số ngành y tế từng bước được hình thành với nhiều giải pháp như hệ thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS), bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và các nền tảng số phục vụ người dân. Trong tổng thể đó, thanh toán viện phí được xác định là một khâu quan trọng cần được số hóa và kết nối đồng bộ nhằm giảm gánh nặng cho người bệnh và hỗ trợ vận hành cho các cơ sở y tế.

Một mắt xích trong chiến lược chuyển đổi số y tế

Cổng bảo lãnh viện phí là nền tảng do CTCP Phát triển Công nghệ Thẻ Việt xây dựng và phát triển được thiết kế như một hạ tầng tích hợp, kết nối với ứng dụng VNyTe, hệ thống quản lý bệnh viện (HIS) và liên thông với hệ thống định danh điện tử quốc gia. Giải pháp kết nối, tích hợp với Dịch vụ thanh toán viện phí – “An tâm khám bệnh” của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Hà Anh Đức, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông Nguyễn Thành Vinh cùng TGĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Ngô Thu Hà, đại diện CTCP Phát triển Công nghệ Thẻ Việt bấm nút Khai trương Cổng bảo lãnh viện phí.

Thông qua nền tảng này, toàn bộ quy trình từ xác thực người bệnh, phát sinh chi phí điều trị đến thanh toán viện phí được số hóa và tự động hóa, giúp bảo đảm tính minh bạch, chính xác và liền mạch trong quá trình khám chữa bệnh.

Trong mô hình phối hợp triển khai, Ngân hàng SHB tham gia với vai trò đối tác đồng hành về tài chính, cung cấp và kết nối các giải pháp thanh toán cần thiết để người bệnh có thể thực hiện thanh toán viện phí không tiền mặt một cách thuận tiện, an toàn và liền mạch trên nền tảng số.

Các dịch vụ tài chính của SHB hỗ trợ cho quá trình thanh toán, phong tỏa và giải tỏa tiền theo yêu cầu hợp lệ của hệ thống, góp phần hoàn thiện chu trình thanh toán viện phí trong khuôn khổ Cổng Bảo lãnh thanh toán viện phí.

Lợi ích đa chiều cho bệnh viện, cơ quan quản lý và người bệnh

Việc triển khai Cổng Bảo lãnh thanh toán viện phí giúp tự động hóa công tác ghi nhận, đối soát và quyết toán, qua đó giảm tải đáng kể cho bộ phận thu ngân, kế toán và tài chính tại các bệnh viện; đồng thời hạn chế sai sót và rủi ro trong quá trình thanh toán.

Cổng bảo lãnh thanh toán viện phí từ SHB

Bên cạnh đó, việc liên thông dữ liệu định danh góp phần thống nhất thông tin người bệnh trên toàn hệ thống, tạo nền tảng cho quản lý y tế dựa trên dữ liệu. Về lâu dài, dữ liệu được chuẩn hóa và kết nối sẽ hỗ trợ hiệu quả cho công tác thống kê, giám sát chi phí y tế, theo dõi nhu cầu khám chữa bệnh và hoạch định chính sách trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm và an sinh xã hội.

Đối với người bệnh, lợi ích rõ nét nhất là tiết kiệm thời gian, tăng sự thuận tiện khi khám chữa bệnh, không còn phụ thuộc vào tiền mặt hay xếp hàng tại quầy thu ngân, từ đó có thể tập trung hơn vào quá trình điều trị.

Có thể nói, Cổng bảo lãnh viện phí là một mảnh ghép quan trọng nhằm tiến tới hoàn thiện hệ sinh thái số ngành y tế, nơi dữ liệu y tế, tài chính và dân cư được kết nối xuyên suốt, phục vụ mục tiêu quản trị hiện đại và lấy người dân làm trung tâm.

Hướng tới hệ sinh thái y tế số lấy người dân làm trung tâm

Từ một giải pháp thanh toán viện phí không tiền mặt, sự phối hợp giữa ngân hàng, đơn vị phát triển nền tảng và Cục quản lý Khám chữa bệnh - đang mở ra một cách tiếp cận mới: lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy trải nghiệm người dân làm trung tâm, hướng tới một hệ thống y tế minh bạch, hiệu quả và bền vững hơn trong kỷ nguyên số.

Phát huy những lợi thế về năng lực tài chính và công nghệ, SHB luôn đồng hành thiết thực cùng các Bộ, ngành trong công cuộc chuyển đổi số. Qua đó, khẳng định uy tín, vị thế của ngân hàng trong hệ sinh thái tài chính số quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững