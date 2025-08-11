Hà Nội

Xe

Triển lãm ôtô Vietnam Motor Show ngừng tổ chức năm 2025

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) xác nhận sẽ không tổ chức Triển lãm Vietnam Motor Show trong năm 2025 và dự kiến sẽ tổ chức vào năm sau.

Thảo Nguyễn
Video: Triển lãm Triển lãm Vietnam Motor Show 2024 tại TP.HCM.

Theo VAMA, quyết định này được đưa ra sau quá trình xem xét kỹ lưỡng tình hình thị trường và nhu cầu từ các thành viên trong ngành.

Thông báo mà VAMA gửi đi cho biết: "Sau khi đánh giá tình hình kinh tế, chúng tôi nhận thấy năm 2025 vẫn sẽ là một năm có nhiều khó khăn cho ngành sản xuất – lắp ráp và kinh doanh ô tô tại Việt Nam. Thêm vào đó, nhiều thành viên của Triển lãm hiện chưa sẵn sàng và chưa có nhiều sản phẩm mới để tham gia trưng bày, giới thiệu tại một sự kiện quy mô như Vietnam Motor Show. Triển lãm thường niên lớn nhất ngành Ô tô – Xe máy tại Việt Nam dự kiến sẽ trở lại vào năm 2026".

2-8040.jpg
Triển lãm ôtô Vietnam Motor Show ngừng tổ chức năm 2025.

Sự kiện năm 2026 được kỳ vọng sẽ đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ, với định hướng đổi mới toàn diện về hình thức tổ chức. Điều này bao gồm việc áp dụng các công nghệ tương tác tiên tiến và xây dựng không gian trải nghiệm độc đáo, mang đến giá trị gia tăng tối đa cho cả đơn vị triển lãm và khách tham quan. Quy mô của Triển lãm năm 2026 dự kiến sẽ được mở rộng, không chỉ về diện tích trưng bày mà còn về số lượng các thương hiệu, đối tác tham gia.

Đặc biệt, nhằm phản ánh sự phát triển đa dạng của ngành công nghiệp ô tô – xe máy và hệ sinh thái giao thông tại Việt Nam, Triển lãm sẽ mở rộng phạm vi sản phẩm và dịch vụ trưng bày. Ngoài các mẫu ôtô và xe máy mới nhất, sự kiện kỳ vọng sẽ giới thiệu các giải pháp di chuyển thông minh, công nghệ xanh, hạ tầng sạc, dịch vụ tài chính chuyên biệt và các ngành công nghiệp phụ trợ liên quan tới giao thông vận tải. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, cập nhật xu hướng công nghệ toàn cầu và định hướng phát triển bền vững của ngành.

Ban Tổ chức cam kết tiếp tục nỗ lực để Triển lãm Ô tô - Xe máy Việt Nam năm 2026 sẽ là một sự kiện quy mô, chuyên nghiệp và có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp ôtô - xe máy và giao thông vận tải tại Việt Nam.

Xe

Cận cảnh BYD Han - sedan điện hơn 1,4 tỷ đồng tại VMS 2024

Đến với VMS 2024, BYD gây ấn tượng mạnh với đội hình xe điện phong phú và ngập tràn tiện ích. Trong số đó có mẫu xe BYD Han EV vừa ra mắt thị trường Việt Nam.

Can canh BYD Han - sedan dien hon 1,4 ty dong tai VMS 2024

Theo đó, BYD được phân phối tại Việt Nam với một phiên bản cùng giá bán 1,489 tỷ đồng. BYD Han EV 2025 mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.995 x 1.910 x 1.495 mm, chiều dài cơ sở 2.920 mm. Kích thước này ngang với mẫu BMW 5-Series hay Mercedes-Benz E-Class tại Việt Nam.
Xe

Subaru Việt Nam đem dàn xe "hot hit" đến triển lãm VMS 2024

Tại Triển Lãm Ô Tô Việt Nam 2024 (VMS) có sự hiện diện của bốn mẫu xe nổi bật khác của Subaru Việt nam bao gồm; Subaru Forester, Subaru Outback và đặc biệt là 2 mẫu xe thể thao Subaru WRX và Subaru BRZ.

Video: Chi tiết Subaru Crosstrek hoàn toàn mới tại VMS 2024.
Tại VMS 2024, gian hàng Subaru Việt Nam mang đến 6 chiếc xe chủ lực, và đặc biệt, là sự góp mặt lần đầu tiên của bộ đôi xe Crosstrek hoàn toàn mới, xe có 2 bản, giá là 1,098 tỷ đồng và 1,268 tỷ đồng.
Xe

Việt Nam Suzuki tại VMS 2024 - “dẫn lối đa trải nghiệm”

Với các sản phẩm trưng bày tại triển lãm VMS 2024, Suzuki thể hiện rõ định hướng công nghệ hybrid và tập trung vào trải nghiệm cá nhân người sở hữu.

Video: Sau hybrid, là những mẫu xe Suzuki thuần điện tại Việt Nam.
Mang thông điệp “Dẫn lối đa trải nghiệm”, gian hàng Việt Nam Suzuki tại VMS 2024 gây chú ý khi trưng bày 4 mẫu ôtô và một xe máy, gồm XL7 hybrid, hai chiếc Jimny, một môtô phân khối lớn V-strom, và một xe tải nhỏ. Hãng mang đủ các dòng xe cho các mục đích khác nhau, thể hiện việc đáp ứng đủ nhu cầu cho người dùng từ đi chơi tới đi làm.
