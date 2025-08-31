Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống đạo

Tránh cúng 3 loại quả này để thể hiện lòng thành kính

Để thể hiện lòng thành kính và lòng sùng kính đối với chư Phật và Bồ Tát, nhiều Phật tử thường mang tượng Phật và Bồ Tát về nhà để thờ cúng.  

Theo Minh Thanh / TH & PL

Hầu hết mọi người đều chọn cúng dường trái cây cho Đức Phật, bởi vì trái cây rất dễ mua trong cuộc sống hàng ngày, và sau khi cúng dường, họ có thể tự ăn, tránh lãng phí tài nguyên. Khi nhiều người chọn cúng dường trái cây cho Đức Phật, họ thường tự hỏi: loại trái cây nào thích hợp để cúng dường Đức Phật, loại trái cây nào không thích hợp để cúng dường Đức Phật?

Dâng hoa quả lên Phật là một trong những cách cúng dường quan trọng nhất trong Phật giáo, bởi trong Phật giáo, hoa quả tượng trưng cho sự viên mãn, quả lành, nhân quả, Phật giáo quan niệm vạn vật trên đời đều có nhân quả, hoa quả chúng ta dùng để cúng Phật, thực sự đại diện cho nguyên nhân và kết quả.

Trong quá trình tu tập, mức độ cao nhất của sự tu tập trong đạo Phật là thành tựu quả vị Phật, chúng ta dâng hoa quả lên Phật để tự nhắc nhở mình phải tinh tấn tu tập mới có thể thành tựu quả vị Phật viên mãn.

Các loại trái cây, tốt nhất không nên chọn:

Đầu tiên, trái cây hư hỏng.

Thứ hai, trái cây không sạch.

Thứ ba, trái cây có hương vị kích thích.

Cúng hoa quả trước Phật tượng trưng cho nhân lành quả lành, nếu cúng ba thứ quả này lên Phật thì không thể đạt được mục đích biểu đạt chánh pháp.

Trên thực tế, loại trái cây mà chúng ta lựa chọn không có nhiều hạn chế, dù là chuối hay lê đều có thể dùng để cúng Phật, chỉ cần là hoa quả có mùi thơm thì đều có thể dùng để cúng Phật, dứa, xoài,...

Khi chúng ta dâng hoa quả lên Phật, động lực là quan trọng nhất, nếu trong lòng tin nhân quả, cung kính Phật Bồ tát thì dù dùng hoa quả gì để cúng Phật cũng có thể biểu đạt được.

Cúng Phật mục đích là để trưởng dưỡng lòng cung kính, bình đẳng, thanh tịnh và từ bi, nếu mục đích cúng dường Phật chỉ là cầu Phật gia phù hộ độ trì cho mình mà không để tâm đến động cơ của bản thân thì các bạn sẽ mất tâm khi cúng dường Phật.

Khi dâng hoa quả lên Phật, trong lòng chúng ta phải có tâm từ, cung kính, tri ân, phải tin nhân quả, không làm điều ác, làm mọi điều lành, chỉ có cúng dường như vậy mới có thể thu hút được Phật mang phước lành và may mắn.

Mỗi hành động, mỗi ý nghĩ của chúng ta đều là nhân quả, thường gieo nhân lành thì sẽ được quả lành, mục đích cúng dường trái cây lên Phật là để nhắc nhở bản thân mình khi nghĩ đến phải có thiện niệm trong tâm. Do đó, chỉ có như vậy chúng ta mới có được quả báo tốt và sớm thành Phật.

ngoisao.vn
Link bài gốc Copy link
https://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/doi-song-so/dung-dang-3-loai-qua-nay-cung-phat-vi-dieu-do-la-bat-kinh-va-xuc-pham-doi-voi-bo-tat-465676.htm?fbclid=iwzxh0bgnhzw0cmtaaynjpzbexsxr1ogfvotzzovzoslrjdaeeyh9ie3vzpjnssxekgvuoa527bayyvorxlwvfbajw1sxckoykjwu9dhhkckk_aem_lottmyxeo6xgewpcnowikq
#cúng phật #hoa quả thắp hương

Bài liên quan

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng hang đá Phật giáo kỳ vĩ nhất thế giới ở Trung Quốc

Hang đá Vân Cương là một trong những quần thể hang đá Phật giáo chạm khắc vĩ đại nhất thế giới, ẩn chứa nhiều bí mật lịch sử và nghệ thuật.

1. Khởi công từ thế kỷ thứ 5. Hang đá Vân Cương được xây dựng vào năm 460 dưới triều đại Bắc Ngụy, gắn liền với sự hưng thịnh của Phật giáo tại Trung Hoa. Ảnh: Pinterest.
1. Khởi công từ thế kỷ thứ 5. Hang đá Vân Cương được xây dựng vào năm 460 dưới triều đại Bắc Ngụy, gắn liền với sự hưng thịnh của Phật giáo tại Trung Hoa. Ảnh: Pinterest.
2. Quy mô đồ sộ với 252 hang. Toàn bộ quần thể có 252 hang động lớn nhỏ và hơn 51.000 bức tượng Phật, thể hiện sự tráng lệ bậc nhất trong nghệ thuật chạm khắc. Ảnh: Pinterest.
2. Quy mô đồ sộ với 252 hang. Toàn bộ quần thể có 252 hang động lớn nhỏ và hơn 51.000 bức tượng Phật, thể hiện sự tráng lệ bậc nhất trong nghệ thuật chạm khắc. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Lễ Vu lan trở thành lễ hội lớn trong cộng đồng Việt từ bao giờ

Từ một nghi lễ Phật giáo, lễ Vu lan dần trở thành lễ hội văn hóa – tâm linh lớn, lan tỏa tình hiếu thảo trong cộng đồng người Việt qua nhiều thế hệ.

Lễ hội Vu lan từ lâu đã trở thành lễ hội văn hóa Phật giáo và của dân tộc Việt Nam. Theo nghiên cứu của tác giả Chúc Phú, lễ hội Vu lan đã tồn tại khoảng 1.500 năm tại Trung Quốc. Do đó, lễ hội Vu lan được tổ chức tại Việt Nam sớm nhất cũng vào thời gian trên bởi lễ hội này có nguồn gốc từ Trung Quốc và chưa có tư liệu nào chứng tỏ nó ra đời độc lập tại Việt Nam.

Lễ Vu lan đã lan tỏa rộng ra trong xã hội và trở thành lễ hội quần chúng.
Lễ Vu lan đã lan tỏa rộng ra trong xã hội và trở thành lễ hội quần chúng.
Xem chi tiết

Sống đạo

Sau lễ cúng cô hồn, tuyệt đối không để 3 thứ này trên bàn thờ

Theo phong thủy, 3 vật phẩm quen thuộc nếu để lâu trên bàn thờ sau lễ cúng cô hồn sẽ khiến gia đạo bất an, công việc lận đận, hao hụt tiền tài.

Sau lễ cúng cô hồn tháng 7 âm, nhiều gia chủ thường để lại đồ lễ trên bàn thờ một thời gian dài mà không hay biết, tưởng như chỉ là trang trí hay tiện bề bày biện. Thực ra, một số vật phẩm nếu để quá lâu không chỉ mất ý nghĩa linh thiêng mà còn có thể ảnh hưởng đến năng lượng và vận may của gia đình. Biết cách hạ đúng lúc những vật phẩm này chính là cách giữ gìn sự bình an, tài lộc và tránh những điều không may.

1. Đồ ngọt, trái cây và bánh kẹo

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới