Tránh cúng 3 loại quả này để thể hiện lòng thành kính

Để thể hiện lòng thành kính và lòng sùng kính đối với chư Phật và Bồ Tát, nhiều Phật tử thường mang tượng Phật và Bồ Tát về nhà để thờ cúng.

Hầu hết mọi người đều chọn cúng dường trái cây cho Đức Phật, bởi vì trái cây rất dễ mua trong cuộc sống hàng ngày, và sau khi cúng dường, họ có thể tự ăn, tránh lãng phí tài nguyên. Khi nhiều người chọn cúng dường trái cây cho Đức Phật, họ thường tự hỏi: loại trái cây nào thích hợp để cúng dường Đức Phật, loại trái cây nào không thích hợp để cúng dường Đức Phật?

Dâng hoa quả lên Phật là một trong những cách cúng dường quan trọng nhất trong Phật giáo, bởi trong Phật giáo, hoa quả tượng trưng cho sự viên mãn, quả lành, nhân quả, Phật giáo quan niệm vạn vật trên đời đều có nhân quả, hoa quả chúng ta dùng để cúng Phật, thực sự đại diện cho nguyên nhân và kết quả.

Trong quá trình tu tập, mức độ cao nhất của sự tu tập trong đạo Phật là thành tựu quả vị Phật, chúng ta dâng hoa quả lên Phật để tự nhắc nhở mình phải tinh tấn tu tập mới có thể thành tựu quả vị Phật viên mãn.

Các loại trái cây, tốt nhất không nên chọn:

Đầu tiên, trái cây hư hỏng.

Thứ hai, trái cây không sạch.

Thứ ba, trái cây có hương vị kích thích.

Cúng hoa quả trước Phật tượng trưng cho nhân lành quả lành, nếu cúng ba thứ quả này lên Phật thì không thể đạt được mục đích biểu đạt chánh pháp.

Trên thực tế, loại trái cây mà chúng ta lựa chọn không có nhiều hạn chế, dù là chuối hay lê đều có thể dùng để cúng Phật, chỉ cần là hoa quả có mùi thơm thì đều có thể dùng để cúng Phật, dứa, xoài,...

Khi chúng ta dâng hoa quả lên Phật, động lực là quan trọng nhất, nếu trong lòng tin nhân quả, cung kính Phật Bồ tát thì dù dùng hoa quả gì để cúng Phật cũng có thể biểu đạt được.

Cúng Phật mục đích là để trưởng dưỡng lòng cung kính, bình đẳng, thanh tịnh và từ bi, nếu mục đích cúng dường Phật chỉ là cầu Phật gia phù hộ độ trì cho mình mà không để tâm đến động cơ của bản thân thì các bạn sẽ mất tâm khi cúng dường Phật.

Khi dâng hoa quả lên Phật, trong lòng chúng ta phải có tâm từ, cung kính, tri ân, phải tin nhân quả, không làm điều ác, làm mọi điều lành, chỉ có cúng dường như vậy mới có thể thu hút được Phật mang phước lành và may mắn.

Mỗi hành động, mỗi ý nghĩ của chúng ta đều là nhân quả, thường gieo nhân lành thì sẽ được quả lành, mục đích cúng dường trái cây lên Phật là để nhắc nhở bản thân mình khi nghĩ đến phải có thiện niệm trong tâm. Do đó, chỉ có như vậy chúng ta mới có được quả báo tốt và sớm thành Phật.