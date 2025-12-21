TP HCM vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công từ 31/12

TP HCM ban hành kế hoạch đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố vào hoạt động tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, từ ngày 31/12.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố có trụ sở tại số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Việc đưa Trung tâm vào hoạt động nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ liên quan đến trụ sở làm việc, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng cũng như công tác quản lý hồ sơ, tài liệu.

Qua đó, bảo đảm việc phục vụ người dân, doanh nghiệp được thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi.

UBND TP HCM yêu cầu quá trình chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả từ Bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành về Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố phải được triển khai khẩn trương, liên tục, không để phát sinh ách tắc.

Trung tâm sẽ là đầu mối tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp (ảnh minh họa)

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại địa điểm mới.

Thành phố quán triệt thống nhất Trung tâm Phục vụ hành chính công là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm rà soát, sắp xếp lại quy trình nội bộ; phân công thụ lý, giải quyết hồ sơ và chuyển kết quả về Trung tâm để trả cho tổ chức, công dân hoặc thực hiện chuyển phát theo yêu cầu.

Về cơ sở vật chất, UBND TP HCM giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì xây dựng phương án di dời, bố trí quầy giao dịch, trang thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng mạng tại trụ sở mới, bảo đảm việc tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính diễn ra liên tục, ổn định.

Cùng với đó, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố có trách nhiệm hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cấp đầy đủ tài khoản cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm. Các sở, ban, ngành khẩn trương cấp tài khoản trên các phần mềm chuyên ngành, bảo đảm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Về nhân sự, các sở, ban, ngành thực hiện điều động, biệt phái công chức, viên chức đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, có chữ ký số và tài khoản nghiệp vụ để làm việc tại Trung tâm. Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố phối hợp với Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và UBND phường Thủ Đức bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là các đối tượng yếu thế trong giai đoạn đầu vận hành.

Kế hoạch cũng quy định rõ việc luân chuyển hồ sơ, thu phí, lệ phí; xử lý các hồ sơ đã tiếp nhận tại Bộ phận một cửa các sở, ban, ngành trước thời điểm chuyển đổi. Đồng thời, Thành phố tổ chức tập huấn, vận hành thử nghiệm hệ thống vào cuối tháng 12/2025 để kịp thời rút kinh nghiệm trước khi chính thức hoạt động.

Dự kiến Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố sẽ chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 31/12/2025.