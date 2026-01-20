Toyota Việt Nam giảm giá bán loạt ôtô hybrid cả trăm triệu đồng.

Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố mức giá mới cho một số mẫu ôtô Hybrid, áp dụng cho xe xuất hóa đơn từ ngày 20/01/2026, cao nhất giảm giá đến 200 triệu đồng.

Video: Trải nghiệm Toyota Corolla Cross HEV 2025 tại Việt Nam.

Ngoài chính sách giá ôtô hybrid của Toyota Việt Nam, trong tháng 1/2026, khách hàng mua xe Hybrid mới của Toyota còn được hưởng ưu đãi lãi suất từ 3,49% trong 6 tháng đầu.

Đáng chú ý, Toyota Việt Nam cũng kéo dài thời gian bảo hành lên tới 10 năm hoặc 185.000 km cho cả xe và pin Hybrid (tùy điều kiện nào đến trước), áp dụng cho các mẫu Camry HEV, Corolla Cross HEV, Alphard HEV và Innova Cross HEV. Bên cạnh đó, giá thay thế pin Hybrid cũng được điều chỉnh giảm tới 34%, tùy theo dòng xe.

Nhằm hỗ trợ người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe hybrid, hãng cũng triển khai chương trình “thu cũ đổi mới” cho các mẫu Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV với các lựa chọn ưu đãi gồm: Lãi suất 0% trong 6 tháng đầu, miễn phí 1 năm bảo hiểm Toyota gói Vàng, hoặc miễn phí phụ tùng bảo dưỡng lên đến 3 năm (hoặc 30.000 km) và dán phim cách nhiệt.

Việc điều chỉnh giá và mở rộng ưu đãi diễn ra trong bối cảnh xu hướng “xanh hóa” ngành ôtô đang được thúc đẩy tại Việt Nam.

Toyota hiện là thương hiệu tiên phong trong công nghệ hybrid với hơn 25 năm kinh nghiệm và hàng triệu xe hybrid đang vận hành tại hơn 170 quốc gia. Tính đến nay, công nghệ này đã giúp tiết kiệm hơn 52 tỷ lít nhiên liệu và giảm trên 139 triệu tấn CO₂ toàn cầu.