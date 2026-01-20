Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Toyota Việt Nam giảm giá bán loạt ôtô hybrid cả trăm triệu đồng

Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố mức giá mới cho một số mẫu ôtô Hybrid, áp dụng cho xe xuất hóa đơn từ ngày 20/01/2026, cao nhất giảm giá đến 200 triệu đồng.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm Toyota Corolla Cross HEV 2025 tại Việt Nam.

Ngoài chính sách giá ôtô hybrid của Toyota Việt Nam, trong tháng 1/2026, khách hàng mua xe Hybrid mới của Toyota còn được hưởng ưu đãi lãi suất từ 3,49% trong 6 tháng đầu.

1-3230.jpg
Toyota Việt Nam giảm giá bán loạt ôtô hybrid cả trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, Toyota Việt Nam cũng kéo dài thời gian bảo hành lên tới 10 năm hoặc 185.000 km cho cả xe và pin Hybrid (tùy điều kiện nào đến trước), áp dụng cho các mẫu Camry HEV, Corolla Cross HEV, Alphard HEV và Innova Cross HEV. Bên cạnh đó, giá thay thế pin Hybrid cũng được điều chỉnh giảm tới 34%, tùy theo dòng xe.

Nhằm hỗ trợ người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe hybrid, hãng cũng triển khai chương trình “thu cũ đổi mới” cho các mẫu Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV với các lựa chọn ưu đãi gồm: Lãi suất 0% trong 6 tháng đầu, miễn phí 1 năm bảo hiểm Toyota gói Vàng, hoặc miễn phí phụ tùng bảo dưỡng lên đến 3 năm (hoặc 30.000 km) và dán phim cách nhiệt.

2-8107.jpg
Toyota hiện là thương hiệu tiên phong trong công nghệ hybrid với hơn 25 năm kinh nghiệm và hàng triệu xe hybrid đang vận hành tại hơn 170 quốc gia.

Việc điều chỉnh giá và mở rộng ưu đãi diễn ra trong bối cảnh xu hướng “xanh hóa” ngành ôtô đang được thúc đẩy tại Việt Nam.

Toyota hiện là thương hiệu tiên phong trong công nghệ hybrid với hơn 25 năm kinh nghiệm và hàng triệu xe hybrid đang vận hành tại hơn 170 quốc gia. Tính đến nay, công nghệ này đã giúp tiết kiệm hơn 52 tỷ lít nhiên liệu và giảm trên 139 triệu tấn CO₂ toàn cầu.

#giá ôtô hybrid của Toyota Việt Nam #giảm giá bán loạt ôtô hybrid #chính sách giá ôtô hybrid Toyota #xe Hybrid mới của Toyota #Toyota #hybrid

Bài liên quan

Xe

Toyota Alphard tại Việt Nam bị triệu hồi vì lỗi hệ thống sấy kính

Toyota Alphard tại Việt Nam bị triệu hồi 6 xe do lỗi hệ thống sấy kính sau ảnh hưởng đến tầm nhìn và an toàn, việc kiểm tra và sửa chữa được thực hiện miễn phí.

Video: Alphard - Chiếc MPV "lạ đời" của Toyota.

Toyota Việt Nam vừa triển khai một đợt triệu hồi mới đối với Toyota Alphard, mẫu MPV cao cấp nhất của hãng đang bán tại thị trường Việt Nam với giá trên 4,5 tỷ đồng. Lần này, 6 xe Alphard bị ảnh hưởng do lỗi liên quan đến bộ phân phối nguồn của hệ thống sấy kính sau, một chi tiết tuy nhỏ nhưng có vai trò quan trọng đối với tầm nhìn và an toàn khi lái xe trong điều kiện thời tiết ẩm ướt hoặc nhiều sương mù.

Xem chi tiết

Xe

Toyota Việt Nam có chủ tịch là người Việt, ngay ngày đầu năm 2026

Từ tháng 1/2026, ông Tiền Quốc Hào sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Toyota Việt Nam và ông Osamu Hirata đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam.

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã công bố quyết định bổ nhiệm ban lãnh đạo mới, ông Tiền Quốc Hào đảm nhiệm cương vị Chủ tịch và ông Osamu Hirata giữ chức Tổng Giám đốc, kế nhiệm ông Nakano Keita sau ba năm điều hành Toyota Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 2/2023 đến tháng 12/2025. Hai lãnh đạo mới sẽ chính thức nhận nhiệm vụ từ tháng 1/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của Toyota tại thị trường Việt Nam.

Ông Tiền Quốc Hào hiện đang giữ nhiều vị trí cấp cao trong hệ thống toàn cầu của Toyota, bao gồm Phó Tổng Giám đốc Khu vực châu Á, Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh Tài chính Bán hàng của Tập đoàn Ô tô Toyota (TMC), Chủ tịch Toyota châu Á đặt trụ sở tại Singapore và Tổng Giám đốc điều hành Công ty Tài chính Toyota châu Á (TFS). Với việc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Toyota Việt Nam từ năm 2026, ông trở thành một trong những lãnh đạo có vai trò kết nối chiến lược giữa hoạt động tại Việt Nam và mạng lưới Toyota toàn cầu.

Xem chi tiết

Xe

Gần 5.000 xe Lexus và Toyota hạng sang bị triệu hồi tại Việt Nam

Toyota Việt Nam chính thức thông báo triệu hồi cập nhật phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe trên một số dòng Toyota và Lexus để khắc phục lỗi đứng hình camera sau.

Video: Xem chi tiết SUV hạng sang Lexus GX550 2026.

Toyota Việt Nam chính thức thông báo thực hiện Chương trình triệu hồi cập nhật phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe trên các xe Toyota và Lexus. Chương trình sẽ được Toyota Việt Nam thực hiện chính thức từ ngày 30/12/2025 tại tất cả các Đại lý Toyota và Lexus trên toàn quốc. Danh sách và số lượng xe Toyota tại Việt Nam bị ảnh hưởng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới