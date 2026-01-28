Hà Nội

Xe

Toyota tiếp tục là thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới năm 2026

Theo báo cáo của Global 500 năm 2026 do Brand Finance vừa công bố đã khẳng định sức mạnh áp đảo của thương hiệu Toyota trên bản đồ công nghiệp ôtô toàn cầu.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu Toyota RAV4 thế hệ mới.

Với giá trị thương hiệu chạm mốc 62,7 tỷ USD, hãng xe Nhật Bản không chỉ cải thiện thứ hạng khi vươn lên vị trí thứ 15 thế giới mà còn là đại diện duy nhất của “xứ sở hoa anh đào” góp mặt trong danh sách 20 thương hiệu dẫn đầu. Đặc biệt, Toyota được đánh giá ở mức AAA+ với Chỉ số Sức mạnh thương hiệu đạt tới 92,5/100, mức xếp hạng cao nhất phản ánh sức bền bỉ trước những biến động về chuỗi cung ứng và áp lực điện hóa gay gắt.

Kỷ lục doanh số bỏ xa các đối thủ bám đuổi

Không chỉ dẫn đầu về giá trị hình ảnh, Toyota còn chứng minh thực lực qua những con số kinh doanh đầy thuyết phục. Tính riêng giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 11 năm 2025, hãng đã tiêu thụ hơn 10,3 triệu xe trên toàn thế giới, sớm khẳng định vị thế hãng xe bán chạy nhất hành tinh.

1-4216.jpg
Toyota tiếp tục là thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới năm 2026.

Kết quả này vượt xa tổng lượng bàn giao cả năm của Volkswagen Group khi đối thủ này chỉ đạt 8,98 triệu xe trong năm 2025. Sự chênh lệch này cho thấy niềm tin vững chắc của người tiêu dùng vào khả năng kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và sự đổi mới công nghệ của thương hiệu Nhật Bản.

Chiến lược đa lộ trình hướng tới tương lai xanh

Khác biệt với xu thế dồn toàn lực vào xe thuần điện của nhiều đối thủ, Toyota kiên định với chiến lược đa chiều khi coi Hybrid, Hybrid sạc điện và Hydrogen là những lộ trình song song. Chủ tịch Akio Toyoda khẳng định, việc duy trì nhiều lựa chọn công nghệ sẽ giúp đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng toàn cầu, đồng thời giảm phát thải hiệu quả mà không tạo thêm áp lực hạ tầng.

2-7634.jpg
Khác biệt với xu thế dồn toàn lực vào xe thuần điện của nhiều đối thủ, Toyota kiên định với chiến lược đa chiều khi coi Hybrid, Hybrid sạc điện và Hydrogen.

Toyota cho rằng hybrid và công nghệ pin nhiên liệu không phải giải pháp “lỗi thời”, mà là các mảnh ghép bổ trợ trong lộ trình giảm phát thải CO₂. Tính đến nay, Toyota và Lexus đã bán ra hơn 27 triệu xe điện hóa, trong đó các mẫu Hybrid đóng vai trò là nền tảng quan trọng giúp phổ cập công nghệ tiết kiệm nhiên liệu tới các thị trường đại chúng và mới nổi.

Trong ngắn hạn, Toyota sẽ tiếp tục đẩy mạnh doanh số xe hybrid, đồng thời mở rộng danh mục PHEV như một công cụ hiệu quả để cắt giảm khí thải. Nhờ những cải tiến về pin, hãng đang tái định vị PHEV như một dạng “xe điện thực dụng”, với mục tiêu đạt tầm hoạt động thuần điện trên 200 km, đủ đáp ứng phần lớn nhu cầu di chuyển hằng ngày.

3-1382.jpg
Trong ngắn hạn, Toyota sẽ tiếp tục đẩy mạnh doanh số xe hybrid, đồng thời mở rộng danh mục PHEV như một công cụ hiệu quả để cắt giảm khí thải.

Bên cạnh đó, Toyota vẫn đầu tư mạnh cho xe điện chạy pin với cam kết chi khoảng 70 tỷ USD đến năm 2030 cho các dòng xe điện hóa, trong đó gần một nửa dành cho xe điện thuần. Tuy nhiên, hãng không xem đây là con đường duy nhất. Hydrogen được Toyota xác định là giải pháp khử carbon tiềm năng cho các phân khúc như xe tải và xe buýt thương mại, nơi pin điện còn nhiều hạn chế. Thậm chí, Toyota còn thử nghiệm động cơ đốt trong chạy bằng hydrogen trong đua xe, tiêu biểu là mẫu Corolla sử dụng nhiên liệu hydro, nhằm duy trì cảm xúc lái và bản sắc xe thể thao.

Tham vọng nội địa hóa công nghệ Hybrid tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, Toyota đang thể hiện rõ tham vọng dẫn đầu kỷ nguyên xe xanh bằng những hành động cụ thể. Hãng công bố kế hoạch đầu tư 360 triệu USD để xây dựng nhà máy lắp ráp xe Hybrid tại Phú Thọ, một bước đi chiến lược nhằm tự chủ công nghệ ngay tại nội địa. Đồng thời, Toyota Việt Nam cũng tiên phong kích cầu bằng cách giảm giá niêm yết lên tới 200 triệu đồng cho nhiều mẫu xe Hybrid và áp dụng chính sách bảo hành pin dài hạn lên tới 10 năm. Sự cân bằng giữa việc duy trì cảm xúc lái truyền thống và thích nghi với xu hướng mới chính là chìa khóa giúp Toyota giữ vững sức mạnh thương hiệu trong kỷ nguyên chuyển đổi năng lượng.

