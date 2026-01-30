Hà Nội

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm cấp Nhà nước tới Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào vào ngày 5/2.

tong-bi-thu.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào ngày 5/2/2026.

Chuyến thăm diễn ra trong bầu không khí phấn khởi sau thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân Naly Sisoulith vừa có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 26 – 27/1.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Việt Nam mang ý nghĩa lớn, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo hai nước trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Năm 2025, lãnh đạo hai nước nhất trí bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” vào khuôn khổ quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào”, thể hiện tầm nhìn chiến lược lâu dài, tạo nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; góp phần vào ổn định chính trị, thực hiện mục tiêu phát triển và nâng cao vị thế của mỗi nước.

Hai bên nhất trí rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, việc tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, tin cậy chính trị và phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và Lào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ đón - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh trả lời phỏng vấn. Ảnh: Việt Đức/TTXVN

