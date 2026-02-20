Hà Nội

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Sáng 19/2 (giờ địa phương), tại Thủ đô Washington, D.C., Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza.

Theo Hoàng Đồng - Hương Giang/Nhân Dân

Phiên họp có sự tham dự của nguyên thủ, lãnh đạo hơn 50 quốc gia thành viên sáng lập và quan sát viên của Hội đồng Hòa bình.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza là cơ chế phối hợp với Liên hợp quốc nhằm điều phối viện trợ nhân đạo, tái thiết và ổn định khu vực.

Tổng thống Trump đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị, khẳng định dành sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam, một đất nước đáng ngưỡng mộ, với vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn.

Việt Nam tham gia Hội đồng nhằm góp phần chấm dứt xung đột, bảo vệ dân thường, thúc đẩy tiến trình chính trị tin cậy, hướng tới hòa bình bền vững tại Trung Đông, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

