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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiêu đãi Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin

Tối 17/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Phu nhân đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Theo Nguyễn Hồng Điệp/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Guy Parmelin mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; là dịp nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua và mở ra những triển vọng mới cho quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, nhắc đến Thụy Sĩ, người Việt Nam luôn nghĩ đến một đất nước yên bình, hiền hòa, một quốc gia phát triển có nền khoa học và công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới; một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhân ái và giàu tinh thần tương trợ. Đặc biệt, có một địa danh trên đất nước Thụy Sĩ đã đi vào ký ức của dân tộc Việt Nam, đó là thành phố Geneva. Hiệp định Geneva năm 1954 đã ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam: độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Cùng với Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva đã đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Với người Việt Nam, Geneva luôn gợi nhớ đến một khát vọng sâu xa được sống trong hòa bình và được tự quyết định tương lai của mình.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, Việt Nam và Thụy Sĩ đã bền bỉ vun đắp tình hữu nghị, củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Những thành quả về thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và giao lưu nhân dân trong hơn nửa thế kỷ qua đã đưa quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ ngày càng đi vào chiều sâu. Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 1 năm 2025 đánh dấu bước trưởng thành mới của quan hệ song phương, thể hiện quyết tâm đưa hợp tác hai nước lên một tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Việt Nam mong muốn cùng Thụy Sĩ tạo nên những bước tiến mới trong hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; viết nên một chương mới rực rỡ hơn trong quan hệ hợp tác vì sự phát triển của hai nước; cùng nhau đóng góp tích cực hơn cho việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và giải quyết những thách thức chung. Quan hệ Việt Nam – Thụy Sĩ ngày càng phát triển tốt đẹp đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin tặng hoa cho các nghệ sĩ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin tặng hoa cho các nghệ sĩ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu đáp từ tại buổi chiêu đãi, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin đánh giá cao kết quả hội đàm hiệu quả giữa hai bên, khẳng định kể từ năm 1971, Việt Nam và Thụy Sĩ đã xây dựng một tình hữu nghị bền chặt, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, lòng tin và mối liên kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Tổng thống Guy Parmelin cho biết, việc tăng cường quan hệ kinh tế song phương bằng việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) và Việt Nam, sẽ mở ra những triển vọng mới cho các doanh nghiệp hai nước, đồng thời đưa hai nền kinh tế xích lại gần nhau hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Guy Parmelin nhấn mạnh, những mối quan hệ tốt đẹp không bao giờ tự nhiên mà có, mà được vun đắp nhờ sự đóng góp của chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức và trên hết là nhân dân hai nước.

*Cũng trong tối 17/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân đã tham quan phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và giao lưu với người dân.

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#Tổng Bí thư #Chủ tịch nước #Thụy Sĩ #Quan hệ ngoại giao #Hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ #Geneva

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