Tò mò 'lời tiên tri' thời tiết của chuột chũi trong lễ hội Mỹ

Nhiều người dân đã tới Punxsutawney, bang Pennsylvania, Mỹ để xem chuột chũi trổ tài "tiên tri" dự báo thời tiết mùa Đông trong lễ hội thường niên.

Punxsutawney Phil, chú chuột chũi nổi tiếng chuyên dự đoán thời tiết, đã rời khỏi hang trên đỉnh đồi Gobbler’s Knob, bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 2/2 khi nhiều người chờ đợi xem liệu nó có nhìn thấy cái bóng của mình hay không.

Theo truyền thuyết dân gian, nếu Punxsutawney Phil không nhìn thấy bóng của mình thì mọi người có thể mong chờ một mùa Xuân sẽ đến sớm. Punxsutawney Phil đưa ra lời tiên tri theo cách này

Trong lần xuất hiện vào ngày 2/2 vừa qua, chú chuột "tiên tri" Punxsutawney Phil đã ra khỏi hang và nhìn thấy cái bóng của nó. Qua đó, nó "dự đoán" mùa Đông năm nay sẽ kéo dài thêm 6 tuần nữa.

Nhiều người tò mò không biết "lời tiên tri" về thời tiết năm nay của chuột chũi Punxsutawney Phil có ứng nghiệm hay không. Điều này chỉ có thể đợi thời gian đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Chuột chũi Punxsutawney Phil đưa ra lời tiên tri về thời tiết vào ngày 2/2 hàng năm. Ảnh: Jeff Swensen/Getty Images.

Phương pháp dự đoán mùa xuân của Punxsutawney Phil hầu như không thay đổi trong 138 năm qua. Câu lạc bộ Chuột chũi Punxsutawney chăm sóc chuột chũi đưa ra lời tiên tri hàng năm vào ngày 2/2 hàng năm sẽ đánh thức Phil vào lúc Mặt trời mọc để xem liệu nó có nhìn thấy bóng của mình hay không. Trên thực tế, Phil thực ra không cần phải nhìn thấy bóng của mình. Nó chỉ cần đổ bóng xuống mặt đất để mọi người nhìn thấy là đủ để đưa ra lời tiên tri về thời tiết mùa Đông.

Theo ghi chép của Câu lạc bộ Chuột chũi, từ năm 1886 - 2024,nhiều thế hệ Phil khác nhau đảm nhận vai trò "nhà tiên tri". Chúng đã dự đoán đúng 108 lần về mùa Đông kéo dài hơn và 21 lần về mùa Xuân tới sớm. Có 9 năm không có bất kỳ ghi chép nào về dự đoán của chuột chũi Phil và không ai biết chuyện gì đã xảy ra với chúng trong những năm đó.

Tim Roche - nhà khí tượng học tại Weather Underground cho hay chuột chũi Phil thể hiện "tài tiên tri" kém hơn một chút khi so sánh hiệu suất của nó với các kết quả thời tiết thực tế kể từ năm 1969, khi độ chính xác của các bản ghi thời tiết ít bị nghi ngờ hơn. Từ năm 1969 trở đi, tỷ lệ dự đoán chính xác tổng thể của Phil chỉ khoảng 36%.