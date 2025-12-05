Tin tưởng bạn trai mới quen qua mạng, người phụ nữ bị lừa 27 tỷ đồng

Sau quá trình làm quen trên mạng đã sập bẫy đối tượng và được rủ tham gia đầu tư. Tin tưởng bạn trai mới quen mạng, người phụ nữ bị lừa 27 tỷ đồng.

Ngày 5/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về chuyên án đấu tranh bóc gỡ, triệt phá nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc hoạt động ở Campuchia, giáp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nhóm nghi phạm vừa bị bắt giữ.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện ổ nhóm tội phạm này, bọn chúng hoạt động tại tòa 11B, tòa 13, khu Kim Sa 2, thuộc TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia) nhằm vào công dân Việt Nam ở trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của các tập đoàn lớn. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 17/11, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hải Phòng đồng loạt phá án. Tại tòa 11B và tòa 13, khu Kim Sa 2, thuộc TP Bavet (Svayrieng, Vương quốc Campuchia), lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng số 20 đối tượng và thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động. Cùng thời điểm, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Biên phòng tại cửa khẩu Mộc Bài đón lõng bắt giữ được 12 đối tượng khi chúng làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam.

Đối với các đối tượng đã về nước, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các địa phương: Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Tây Ninh, Khánh Hòa, Cà Mau triệu tập 7 đối tượng liên quan. Trong đó có Mai Danh Minh là đối tượng chính trong chuyên án, có vai trò quản lý và tổ chức cho toàn bộ số đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo.

Đối tượng Mai Danh Minh có vai trò quản lý và tổ chức cho toàn bộ số đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo ở Campuchia.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định hầu hết các đối tượng khai nhân tự ý xuất cảnh (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) sang Campuchia để tìm việc làm theo lời giới thiệu và hướng dẫn của các đối tượng quen qua mạng xã hội. Sau đó được đưa đến và ký hợp đồng làm việc tại tầng 3, tòa nhà 11 (ngôi nhà có 4 tầng, thuộc Khu Kim Sa 2, TP Bavet). Các đối tượng đều nhận thức đây là công ty do đối tượng người Trung Quốc làm chủ và tổ chức hoạt động lừa đảo bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tham gia đầu tư vào các app giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản đối với công dân Việt Nam.

Đối tượng cầm đầu chỉ đạo, điều hành công ty là người Trung Quốc có tên "A Xỉ" (khoảng hơn 30 tuổi, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch), trực tiếp đưa ra các quyết định mọi vấn đề thuộc các tổ được giao. Dưới trướng đối tượng cầm đầu là đối tượng quản lý người Việt Nam tên Mai Danh Minh, hỗ trợ A Xỉ, có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, thúc ép, thưởng phạt, đảm bảo các nhân viên đạt đủ chỉ tiêu đặt ra. Tiếp đó là "Hậu đài" được giao cho đối tượng Tô Thị Năm - người đôn đốc nhân viên trả lời khách hàng, kiểm tra hóa đơn, báo cáo kết quả lừa đảo, xác minh tài khoản ngân hàng nhận tiền lừa đảo, xem tài khoản còn hoạt động hay không; thông báo các trường hợp đã lừa đảo thành công... Tùy từng thời điểm đối tượng "Hậu đài" còn là phiên dịch (am hiểu ngoại ngữ).

Trong đó, Mai Danh Minh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của 4 nhóm (tổ) lừa đảo, với quy mô mỗi tổ có khoảng từ 7 đến 20 đối tượng gồm: 1 đối tượng tổ trưởng (có nhiệm vụ quản lý chung và xử lý các tình huống xảy ra); một số là nhân viên chính (là nhân viên lâu năm, có trình độ và kinh nghiệm cao) và các nhân viên thường (có nhiệm vụ tiếp cận, làm quen, thu thập thông tin của các bị hại).

Các tổ trưởng, có vai trò quản lý trực tiếp từng thành viên trong tổ, giám sát các hoạt động của nhân viên sale và trực tiếp cùng nhân viên sale đưa cách thức, thủ đoạn để cho bị hại đầu tư tiền, chuyển tiền đến khi hết khả năng; các nhân viên sale, trực tiếp dùng các tài khoản facebook, do công ty mua giả làm các trưởng phòng các tập đoạn để kết bạn, làm quen với các tài khoản facebook là nữ giới người Việt Nam (từ khoảng 40-50 tuổi). Sau đó gửi các đường link giả vào trang chủ, đường link tải về và để đăng ký, sau đó hướng dẫn bị hại đăng ký gói đầu tư để chiếm đoạt. Sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, các đối tượng sẽ chuyển ảnh chụp chuyển khoản lại lên trên nhóm Telegram của Công ty Đông Phương.

Cục Cảnh sát hình sự xác định qua khai thác dữ liệu bước đầu làm rõ các đối tượng chiếm đoạt của gần 500 bị hại trên cả nước, với số tiền gần 140 tỷ đồng. Điển hình, trường hợp bị hại chị T.T.H. (SN 1972, trú tại Hà Nội). Chị H. là phụ nữ đơn thân, sau quá trình làm quen trên mạng đã sập bẫy đối tượng và được rủ tham gia đầu tư như thủ đoạn nêu trên. Tin tưởng bạn trai mới quen mạng, chị H đã nhiều lần chuyển tiền cho các đối tượng với số tiền lên tới 27 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Trong đó có Mai Danh Minh, Sí Văn Nghị, Tô Thị Năm…

