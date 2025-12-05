Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tin tưởng bạn trai mới quen qua mạng, người phụ nữ bị lừa 27 tỷ đồng

Sau quá trình làm quen trên mạng đã sập bẫy đối tượng và được rủ tham gia đầu tư. Tin tưởng bạn trai mới quen mạng, người phụ nữ bị lừa 27 tỷ đồng.

Gia Đạt

Ngày 5/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về chuyên án đấu tranh bóc gỡ, triệt phá nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc hoạt động ở Campuchia, giáp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

base64-1764848136243929450319.jpg
Nhóm nghi phạm vừa bị bắt giữ.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện ổ nhóm tội phạm này, bọn chúng hoạt động tại tòa 11B, tòa 13, khu Kim Sa 2, thuộc TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia) nhằm vào công dân Việt Nam ở trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của các tập đoàn lớn. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 17/11, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hải Phòng đồng loạt phá án. Tại tòa 11B và tòa 13, khu Kim Sa 2, thuộc TP Bavet (Svayrieng, Vương quốc Campuchia), lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng số 20 đối tượng và thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động. Cùng thời điểm, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Biên phòng tại cửa khẩu Mộc Bài đón lõng bắt giữ được 12 đối tượng khi chúng làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam.

Đối với các đối tượng đã về nước, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các địa phương: Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Tây Ninh, Khánh Hòa, Cà Mau triệu tập 7 đối tượng liên quan. Trong đó có Mai Danh Minh là đối tượng chính trong chuyên án, có vai trò quản lý và tổ chức cho toàn bộ số đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo.

base64-17648482024591114634252.jpg
Đối tượng Mai Danh Minh có vai trò quản lý và tổ chức cho toàn bộ số đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo ở Campuchia.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định hầu hết các đối tượng khai nhân tự ý xuất cảnh (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) sang Campuchia để tìm việc làm theo lời giới thiệu và hướng dẫn của các đối tượng quen qua mạng xã hội. Sau đó được đưa đến và ký hợp đồng làm việc tại tầng 3, tòa nhà 11 (ngôi nhà có 4 tầng, thuộc Khu Kim Sa 2, TP Bavet). Các đối tượng đều nhận thức đây là công ty do đối tượng người Trung Quốc làm chủ và tổ chức hoạt động lừa đảo bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tham gia đầu tư vào các app giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản đối với công dân Việt Nam.

Đối tượng cầm đầu chỉ đạo, điều hành công ty là người Trung Quốc có tên "A Xỉ" (khoảng hơn 30 tuổi, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch), trực tiếp đưa ra các quyết định mọi vấn đề thuộc các tổ được giao. Dưới trướng đối tượng cầm đầu là đối tượng quản lý người Việt Nam tên Mai Danh Minh, hỗ trợ A Xỉ, có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, thúc ép, thưởng phạt, đảm bảo các nhân viên đạt đủ chỉ tiêu đặt ra. Tiếp đó là "Hậu đài" được giao cho đối tượng Tô Thị Năm - người đôn đốc nhân viên trả lời khách hàng, kiểm tra hóa đơn, báo cáo kết quả lừa đảo, xác minh tài khoản ngân hàng nhận tiền lừa đảo, xem tài khoản còn hoạt động hay không; thông báo các trường hợp đã lừa đảo thành công... Tùy từng thời điểm đối tượng "Hậu đài" còn là phiên dịch (am hiểu ngoại ngữ).

Trong đó, Mai Danh Minh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của 4 nhóm (tổ) lừa đảo, với quy mô mỗi tổ có khoảng từ 7 đến 20 đối tượng gồm: 1 đối tượng tổ trưởng (có nhiệm vụ quản lý chung và xử lý các tình huống xảy ra); một số là nhân viên chính (là nhân viên lâu năm, có trình độ và kinh nghiệm cao) và các nhân viên thường (có nhiệm vụ tiếp cận, làm quen, thu thập thông tin của các bị hại).

Các tổ trưởng, có vai trò quản lý trực tiếp từng thành viên trong tổ, giám sát các hoạt động của nhân viên sale và trực tiếp cùng nhân viên sale đưa cách thức, thủ đoạn để cho bị hại đầu tư tiền, chuyển tiền đến khi hết khả năng; các nhân viên sale, trực tiếp dùng các tài khoản facebook, do công ty mua giả làm các trưởng phòng các tập đoạn để kết bạn, làm quen với các tài khoản facebook là nữ giới người Việt Nam (từ khoảng 40-50 tuổi). Sau đó gửi các đường link giả vào trang chủ, đường link tải về và để đăng ký, sau đó hướng dẫn bị hại đăng ký gói đầu tư để chiếm đoạt. Sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, các đối tượng sẽ chuyển ảnh chụp chuyển khoản lại lên trên nhóm Telegram của Công ty Đông Phương.

Cục Cảnh sát hình sự xác định qua khai thác dữ liệu bước đầu làm rõ các đối tượng chiếm đoạt của gần 500 bị hại trên cả nước, với số tiền gần 140 tỷ đồng. Điển hình, trường hợp bị hại chị T.T.H. (SN 1972, trú tại Hà Nội). Chị H. là phụ nữ đơn thân, sau quá trình làm quen trên mạng đã sập bẫy đối tượng và được rủ tham gia đầu tư như thủ đoạn nêu trên. Tin tưởng bạn trai mới quen mạng, chị H đã nhiều lần chuyển tiền cho các đối tượng với số tiền lên tới 27 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Trong đó có Mai Danh Minh, Sí Văn Nghị, Tô Thị Năm…

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#lừa đảo #bạn trai mạng #lừa đảo online #bị lừa #đầu tư

Bài liên quan

Xã hội

Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên lừa hàng chục tỷ đồng ra sao?

Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng của người dân.

Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Nam (sinh năm 1979, trú tại đường Lê Độ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

capture-2681.png
Đối tượng Nguyễn Đình Nam tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Giải cứu nam thanh niên bị "bắt cóc online", lừa đảo đi lao động bên Mỹ

Ngày 28/11, Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu một nam thanh niên bị “Bắt cóc online”, lừa đảo đi lao động bên Mỹ.

Trước đó, vào chiều 26/11/2025, Công an phường Kim Liên tiếp nhận tin báo của gia đình anh N.V.C (SN 2003, trú tại phường Kim Liên, TP Hà Nội) về việc anh bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng.

4.jpg
Công an phường bàn giao nạn nhân cho gia đình.
Xem chi tiết

Xã hội

Lừa đưa người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Với thủ đoạn lừa đưa người đi lao động ở nước ngoài, Nguyễn Văn Cường (Hà Tĩnh) đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Ngày 28/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1997, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian đi lao động tại Malaysia, Nguyễn Văn Cường có quen biết với nhiều người ở các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa...

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới