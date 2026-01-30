Tiêu huỷ gần 300kg bánh kẹo không rõ nguồn gốc ở Khánh Hoà

Ngày 30/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cơ sở kinh doanh bánh, kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, ngày 16/01, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức kiểm tra đối với cơ sở phân phối, kinh doanh bánh, kẹo tổng hợp A.V thuộc Hộ kinh doanh T.T.T (xã Suối Hiệp) do ông T.T.T (SN: 1980, trú xã Suối Tân) làm chủ.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh 10 loại sản phẩm bánh kẹo có bao bì ghi bằng tiếng nước ngoài nhưng không có tem, nhãn phụ bằng tiếng Việt và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Căn cứ quy định pháp luật, ngày 26/01, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh T.T.T về hành vi “Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ…” với số tiền 17 triệu đồng và buộc chủ cơ sở tiêu hủy gần 300 kg tang vật.

