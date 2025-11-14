Hà Nội

Sống đạo

Tiết kiệm cả đời vẫn khổ tuổi già, 4 bài học tỉnh ngộ muộn màng

Nhiều người già nhận ra sau khi nghỉ hưu: tiết kiệm không phải lúc nào cũng khôn ngoan. 4 bài học dưới đây giúp sống thoải mái, an nhiên và đủ đầy hơn.

Theo Gia đình và Xã hội

1. Tiết kiệm để giúp con, nhưng thành "kho dự trữ" bất đắc dĩ

Ông Vương, người đã nghỉ hưu nhiều năm, có khoản lương hưu đủ sống. Thế nhưng, vì thương con, ông sống vô cùng tằn tiện, bữa sáng chỉ bánh bao với dưa muối.

Tháng nào con cũng "mượn tạm" một ít vì khó khăn, rồi dần dần trở thành chuyện thường xuyên.

Đến khi ông muốn mua chiếc máy massage chân cho đỡ đau khớp, lại tự nhủ "thôi để tháng sau". Kết quả, tiền tiết kiệm cạn dần mà con cái thì quen tay xin.

Giúp con là điều quý, nhưng nếu không có ranh giới, sự hy sinh ấy lại khiến tuổi già mất đi quyền tự chủ tài chính.

Cha mẹ không nên để mình trở thành "ngân hàng không lãi suất" cho con cái, bởi yêu thương cũng cần có giới hạn.

Tiết kiệm không đồng nghĩa với sống kham khổ, mà là biết chi tiêu hợp lý cho những gì xứng đáng, đặc biệt là chăm sóc bản thân. Ảnh minh họa
Tiết kiệm không đồng nghĩa với sống kham khổ, mà là biết chi tiêu hợp lý cho những gì xứng đáng, đặc biệt là chăm sóc bản thân. Ảnh minh họa

2. Tiết kiệm quá mức: Đánh đổi sức khỏe lấy tiền

Không ít người bước vào tuổi già vẫn giữ thói quen "ăn dè để dành". Bà Trương, 68 tuổi, luôn chọn mua đồ rẻ, thậm chí rau úa hay áo sờn vai cũng không nỡ bỏ.

Khi bị ho kéo dài, bà chủ quan không đi khám vì "để tự khỏi". Đến khi nhập viện vì viêm phổi, tiền thuốc men vượt xa số tiền tiết kiệm được.

Sức khỏe là vốn quý nhất của tuổi già. Tiết kiệm không đồng nghĩa với sống kham khổ, mà là biết chi tiêu hợp lý cho những gì xứng đáng, đặc biệt là chăm sóc bản thân.

Đừng để số tiền dành dụm cả đời phải dùng để chữa bệnh vì sự tiết kiệm mù quáng.

3. Giúp con vô điều kiện: Càng giúp, càng mất lòng

Ông bà Lý dành dụm cả đời mua được căn hộ nhỏ để an hưởng tuổi hưu. Thế nhưng, khi con trai khởi nghiệp và cần vốn, họ lại mang sổ đỏ đi thế chấp vì tin rằng "con có hiếu, sau này sẽ báo đáp".

Công ty con làm ăn có lãi, nhưng chuyện trả lại nhà không bao giờ được nhắc đến. Hai cụ phải dọn về căn nhà cũ kỹ, sống tạm bợ suốt những năm cuối đời.

Tuổi già cần yêu thương, nhưng tình thương ấy phải đi kèm sự tỉnh táo. Cho con tiền không sai, nhưng cần ranh giới rõ ràng, cho bao nhiêu, trong hoàn cảnh nào, và có cần hoàn lại không.

Khi cha mẹ biết bảo vệ tài chính của mình, con cái mới học được cách tôn trọng và trân trọng.

4. Hạnh phúc tuổi già nằm ở cách chi tiêu, không phải số tiền tiết kiệm

Bà Triệu, 63 tuổi, có lương hưu vừa đủ, nhưng bà biết cách sống vui. Bà dành một phần tiền cho bản thân: mua đôi giày tốt, đi ăn cùng bạn cũ, tham gia lớp khiêu vũ.

Khi con cần giúp, bà vẫn sẵn lòng nhưng luôn ghi chú rõ: "Đây là khoản vay, trả khi có thể."

Chính sự minh bạch ấy giúp mối quan hệ mẹ con càng thêm tôn trọng. Con bà chủ động biếu mẹ, đưa đi du lịch, vì hiểu rằng mẹ biết quý trọng giá trị của đồng tiền.

Độc lập tài chính không nằm ở việc có bao nhiêu, mà là biết dùng tiền để phục vụ cuộc sống thay vì để người khác quyết định cách mình sống.

Nghỉ hưu an nhàn hay vất vả, phụ thuộc vào cách bạn tiêu tiền

Sau khi nghỉ hưu, ai cũng mong có tuổi già bình yên, nhưng điều đó chỉ có được khi ta biết tiêu tiền đúng cách.

Đừng để tiết kiệm trở thành xiềng xích khiến bản thân thiệt thòi. Hãy mạnh dạn chi cho sức khỏe, niềm vui và những trải nghiệm xứng đáng.

Bạn đã làm việc cả đời, giờ là lúc được tận hưởng thành quả. Hãy giữ tiền để sống tốt, chứ không phải để chứng minh rằng mình tiết kiệm hơn ai.

