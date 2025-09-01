Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tặng quà Quốc khánh tới người dân trước 2/9

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các địa phương tổ chức chuyển quà Quốc khánh đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót, hoàn thành trước 2/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 154 về việc đẩy nhanh tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 263 của Chính phủ và Quyết định số 1867 của Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ cho biết các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, đơn vị liên quan, đã tích cực tổ chức triển khai việc tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Toàn bộ kinh phí tặng quà đã được Bộ Tài chính chuyển đến các địa phương. Các địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Công an và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chi trả cho nhân dân từ ngày 30/8. Đến hết 31/8, một số địa phương đã triển khai rất tích cực, đạt tỷ lệ chi trả cao, tuy nhiên một số địa phương triển khai còn chậm.

Để bảo đảm thời hạn hoàn thành việc tặng quà cho nhân dân theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức chuyển quà đến mọi người dân.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, các địa phương cần rà soát ngay toàn bộ tình hình chi trả cho nhân dân tại địa phương mình. Địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp.

Việc này, theo Thủ tướng, phải hoàn thành trước ngày 2/9. Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các địa phương trong việc thực hiện các phương thức chuyển - nhận quà (chuyển khoản hoặc trực tiếp).

Thủ tướng lưu ý xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, bảo đảm thông suốt, an toàn, hiệu quả; Phối hợp chặt chẽ với các địa phương (nhất là cấp xã) để triển khai nhanh chóng việc chuyển quà đến người dân theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, do đó yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung cao độ về thời gian và nhân lực, đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để tổ chức triển khai nhanh chóng, an toàn, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra; Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.