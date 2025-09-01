Hà Nội

Xã hội

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tặng quà Quốc khánh tới người dân trước 2/9

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các địa phương tổ chức chuyển quà Quốc khánh đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót, hoàn thành trước 2/9.

Gia Đạt

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 154 về việc đẩy nhanh tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 263 của Chính phủ và Quyết định số 1867 của Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ cho biết các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, đơn vị liên quan, đã tích cực tổ chức triển khai việc tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

quoc-khanh.jpg

Toàn bộ kinh phí tặng quà đã được Bộ Tài chính chuyển đến các địa phương. Các địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Công an và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chi trả cho nhân dân từ ngày 30/8. Đến hết 31/8, một số địa phương đã triển khai rất tích cực, đạt tỷ lệ chi trả cao, tuy nhiên một số địa phương triển khai còn chậm.

Để bảo đảm thời hạn hoàn thành việc tặng quà cho nhân dân theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức chuyển quà đến mọi người dân.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, các địa phương cần rà soát ngay toàn bộ tình hình chi trả cho nhân dân tại địa phương mình. Địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp.

Việc này, theo Thủ tướng, phải hoàn thành trước ngày 2/9. Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các địa phương trong việc thực hiện các phương thức chuyển - nhận quà (chuyển khoản hoặc trực tiếp).

Thủ tướng lưu ý xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, bảo đảm thông suốt, an toàn, hiệu quả; Phối hợp chặt chẽ với các địa phương (nhất là cấp xã) để triển khai nhanh chóng việc chuyển quà đến người dân theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, do đó yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung cao độ về thời gian và nhân lực, đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để tổ chức triển khai nhanh chóng, an toàn, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra; Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xã hội

Từ 30/8, bắt đầu trao quà 100.000 đồng cho công dân nhân dịp 2/9

Bộ Tài chính cho biết, việc tặng quà cho công dân 100.000 đồng/người sẽ được thực hiện theo hộ gia đình, bắt đầu trao quà từ ngày 30/8 và xong trước ngày 2/9.

Ngày 30/8, Bộ Tài chính vừa thông tin về việc tặng quà cho công dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, bên cạnh chính sách tặng quà đối với người có công với cách mạng, với mức 500.000 đồng/người theo Quyết định số 689/QĐ-CTN của Chủ tịch nước, Đảng và Nhà nước đã quyết định tặng quà đến toàn thể công dân như một lời tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người, bằng tiền.

Xã hội

Cảnh báo lừa đảo liên quan chính sách tặng quà 100.000đ dịp Quốc khánh 2/9

Nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý lo sợ mất quyền lợi của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Nhân dịp Quốc Khánh 2/9, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân. Chính phủ vừa công bố chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9.

899.jpg
Ảnh minh họa.
Xã hội

Chính phủ tặng 100.000 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Công điện nêu: Trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân.

907271d1cd62453c1c73.jpg
