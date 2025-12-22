Hà Nội

'Thần rừng' tuyển nữ Liên Quân Việt Nam gửi lời tri ân tới ba mẹ đầy cảm xúc

Cộng đồng trẻ

'Thần rừng' tuyển nữ Liên Quân Việt Nam gửi lời tri ân tới ba mẹ đầy cảm xúc

Sau những vinh quang rực rỡ trên đấu trường SEA Games, 'thần rừng của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam đã chia sẻ những dòng tâm sự đầy xúc động.

Trầm Phương
Tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam đã có màn trình diễn vô cùng thuyết phục khi đánh bại đối thủ Thái Lan với tỷ số áp đảo 3-0 để giành tấm Huy chương Vàng. Sau khi vừa hạ cánh về nước, cô nàng "thần rừng" của đội tuyển - Đỗ Kỳ Duyên đã có những dòng chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)
Nữ tuyển thủ đã đăng tải những hình ảnh rạng rỡ bên tấm huy chương quý giá cùng người cha thân yêu của mình. Đi kèm với đó là dòng trạng thái khiến nhiều người phải suy ngẫm: "Con đến những nơi ba mẹ chưa từng đến. Làm những việc ba mẹ chưa từng được làm. Ăn những món ăn ba mẹ chưa được ăn, vì con là tương lai của ba và mẹ... Cảm ơn người đàn ông của con vì luôn ủng hộ con trong những quyết định con chọn."(Ảnh: FBNV)
Dòng chia sẻ này không chỉ thể hiện niềm tự hào khi thực hiện được ước mơ của bản thân mà còn là lời hứa sẽ trở thành "phiên bản tốt hơn" của ba mẹ, giúp ba mẹ trải nghiệm những điều tốt đẹp nhất thông qua thành công của mình. (Ảnh: FBNV)
Đối với các tuyển thủ Esports, đặc biệt là phái nữ, việc nhận được sự thấu hiểu từ gia đình là điều vô cùng quý giá. Trong ảnh, khoảnh khắc cô đứng cạnh ba tại sân bay cho thấy sự đồng hành sát sao của phụ huynh trong mọi hành trình thi đấu. (Ảnh: FBNV)
Chính sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối từ "người đàn ông của đời mình" đã giúp cô vượt qua những áp lực nặng nề của các trận đấu căng thẳng để mang vinh quang về cho Tổ quốc. (Ảnh: FBNV)
Tại SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vừa qua, Đỗ Kỳ Duyên cùng các đồng đội trong đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam đã lập nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu. (Ảnh: FBNV)
Đội tuyển đã có hành trình toàn thắng tất cả các ván đấu, không để thua bất kỳ một bàn nào và giành chiến thắng hủy diệt 4-0 trước đội tuyển Lào trong trận Chung kết. Đây chính là tấm Huy chương Vàng đầu tiên trong lịch sử eSports Việt Nam ở nội dung này. (Ảnh: FBNV)
Được mệnh danh là "thần rừng" tuyển nữ Liên Quân, Kỳ Duyên sở hữu lối chơi điềm tĩnh nhưng vô cùng đột biến. Cô gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ qua những pha xử lý mãn nhãn với vị tướng Nakroth, làm chủ hoàn toàn khu vực rừng và tạo áp lực cực lớn lên đối phương. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ là người giữ nhịp trận đấu, cô còn là đội trưởng mẫu mực, dẫn dắt các đồng đội đi đến vinh quang cao nhất. (Ảnh: FBNV)
Trái với định kiến về việc chơi game chểnh mảng học hành, Kỳ Duyên là minh chứng cho sự cân bằng hoàn hảo. Cô theo học ngành Tài chính tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Liên Quân #SEA Games 33 #Kỳ Duyên #Huy chương vàng #eSports Việt Nam #Tài chính

