Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Cộng đồng trẻ

Tết của shipper, tài xế công nghệ trẻ: Chạy xe giữa mùa sum họp

Khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, không ít shipper và tài xế công nghệ trẻ vẫn miệt mài trên đường phố.

Thiên Anh

Khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, không ít shipper và tài xế công nghệ trẻ vẫn miệt mài trên đường phố. Với họ, Tết không hẳn là những ngày nghỉ trọn vẹn, mà là quãng thời gian vừa mưu sinh, vừa cố gắng giữ lại không khí Tết theo cách riêng.

Khi Tết là… mùa cao điểm

Những ngày cận Tết, nhu cầu giao hàng, đi lại tăng mạnh khiến công việc của shipper và tài xế công nghệ trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Từ giao thực phẩm, quà Tết đến chở khách về quê, nhiều người trẻ chọn chạy xe xuyên Tết để tăng thu nhập.

jt-express-1-6497.jpg
Ảnh minh họa.

Một bình luận trên mạng xã hội chia sẻ: “Cận Tết đơn nhiều gấp mấy lần ngày thường, mệt nhưng nghỉ thì tiếc tiền.”

Một shipper khác viết: “Tết là mùa kiếm thêm, không chạy thì qua Tết lấy gì trang trải.”

Với nhiều người trẻ, đặc biệt là lao động tự do, thu nhập dịp Tết có ý nghĩa quan trọng để bù đắp những tháng thấp điểm trong năm.

Giao thừa trên yên xe

Không ít shipper, tài xế công nghệ cho biết khoảnh khắc giao thừa của họ diễn ra trên đường phố. Khi pháo hoa nổ rực trên bầu trời, họ vẫn đang hoàn thành những cuốc xe cuối cùng trong năm.

“Giao thừa năm nay mình vẫn chạy cuốc cuối, khách xuống xe chúc năm mới mà tự nhiên thấy ấm” – một tài khoản chia sẻ.

xe-om2.jpg
Ảnh minh họa.

Có người khác tâm sự: “Ăn bánh chưng vội ở góc đường, rồi lại bật app chạy tiếp.”

Những câu chuyện tưởng chừng rất bình thường ấy lại phản ánh rõ nét cái Tết mưu sinh của một bộ phận người trẻ.

Thu nhập tăng, nhưng đánh đổi bằng thời gian sum họp

Theo nhiều tài xế, chạy Tết giúp họ có thêm thu nhập nhờ tiền thưởng, phụ phí giờ cao điểm. Tuy nhiên, đổi lại là việc phải hy sinh thời gian bên gia đình.

“Nhà cách có mấy cây số mà mùng 1 vẫn chưa kịp về chúc Tết ba mẹ” – một bình luận khiến nhiều người đồng cảm.

Một tài xế trẻ khác cho biết: “Xong mấy ngày Tết mới về quê, lúc đó không khí cũng vơi đi nhiều.”

shipper-chay-dua-giao-hang-dip-c.jpg

Dù vậy, nhiều người vẫn chấp nhận vì áp lực tài chính và mong muốn lo cho gia đình một cái Tết đủ đầy hơn.

Những niềm vui nhỏ giữa guồng quay mưu sinh

Giữa lịch chạy xe dày đặc, shipper và tài xế công nghệ vẫn tìm cách giữ cho mình chút không khí Tết. Có người tranh thủ về nhà ăn bữa cơm ngắn, có người dừng xe chụp ảnh phố phường vắng lặng ngày đầu năm.

“Tết của mình là mấy lời chúc từ khách, đôi khi thêm ly nước mía hay bao lì xì nhỏ, vậy là vui rồi” – một shipper chia sẻ.

Không ít khách hàng cũng bày tỏ sự cảm thông. “Thấy tài xế chạy Tết thương lắm, lúc nào cũng tip thêm cho đỡ vất vả” – một bình luận khác viết.

Tết không nghỉ, nhưng vẫn là Tết

Với shipper và tài xế công nghệ trẻ, Tết không chỉ là kỳ nghỉ, mà còn là giai đoạn mưu sinh quan trọng. Dù không có những ngày sum họp trọn vẹn, họ vẫn đón năm mới theo cách riêng: bền bỉ, lặng lẽ và đầy nỗ lực.

Khi nhiều người tận hưởng Tết đủ đầy, những chuyến xe âm thầm lăn bánh giữa phố xuân cũng góp phần giữ nhịp sống không ngừng nghỉ. Đó là một lát cắt rất thật về cái Tết của người trẻ làm nghề tự do – vất vả, nhưng không thiếu hy vọng vào một năm mới tốt hơn.

#Tết của shipper và tài xế công nghệ #Chạy xe mùa sum họp #Làm việc trong dịp lễ Tết #Tinh thần lao động trẻ #Giao thông mùa lễ hội #shipper

Bài liên quan

Cộng đồng trẻ

Linh vật ngựa Tết Bính Ngọ mới 'trình làng' cực ấn tượng

Chào xuân Bính Ngọ 2026, những linh vật ngựa đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức 'trình làng', tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

1-1891.jpg
Từ vẻ uy nghi, rực rỡ tại sân bay quốc tế Đà Nẵng đến tạo hình "tấu hài" đầy phá cách tại Bắc Ninh, mỗi tác phẩm linh vật Ngựa đầu tiên của Tết năm nay đều mang một thông điệp riêng biệt cho năm mới sắp tới.
2-5178.jpg
Vừa xuất hiện tại khu vực thác nước lối vào Nhà ga hành khách quốc tế T2, linh vật Ngựa vàng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút du khách.
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

DJ Jenny Yến khoe nhan sắc không tì vết trong bộ ảnh đón Tết sớm

Lấy tông đỏ làm chủ đạo - màu tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và hạnh phúc trong dịp Tết, Jenny Yến chọn cho mình thiết kế sườn xám cách tân đầy tinh tế.

1-1924.jpgGia nhập đường đua đón Tết nguyên đán sớm, DJ Jenny Yến (tên thật Nguyễn Thị Phi Yến) vừa đăng tải bộ ảnh đậm chất truyền thống. Trong bộ ảnh lần này, "nàng DJ nóng bỏng bậc nhất Việt Nam" đã rũ bỏ hình ảnh năng động, nóng bỏng thường thấy trên sân khấu để hóa thân thành một quý cô kiều diễm. (Ảnh: IGNV)
2-1055.jpg
Với mái tóc vàng rực rỡ được tạo kiểu cầu kỳ, kết hợp cùng lối trang điểm sắc sảo, Jenny Yến hiện lên như một nàng búp bê sống giữa không gian hoài cổ. (Ảnh: IGNV)
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Hot girl Tammy Phạm gia nhập đường đua áo dài Tết với bộ ảnh dịu dàng

Tammy Phạm vừa khiến cộng đồng mạng 'tan chảy' khi tung bộ ảnh áo dài Tết với phong cách nàng thơ vô cùng dịu dàng và đài các.

1-5658.jpg
Mở đầu đường đua áo dài cho Tết Bính Ngọ 2026, hot girl Tammy Phạm (tên thật là Phạm Nguyễn Anh Thi) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc diện áo dài trắng tinh khôi. (Ảnh: IGNV)
2-9955.jpg
Khác với phong cách quyến rũ thường thấy, lần này cô nàng chọn cho mình thiết kế áo dài lụa truyền thống với form dáng tối giản nhưng tôn lên trọn vẹn nét thanh tú. (Ảnh: IGNV)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới