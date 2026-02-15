Tết của shipper, tài xế công nghệ trẻ: Chạy xe giữa mùa sum họp

Khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, không ít shipper và tài xế công nghệ trẻ vẫn miệt mài trên đường phố.

Khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, không ít shipper và tài xế công nghệ trẻ vẫn miệt mài trên đường phố. Với họ, Tết không hẳn là những ngày nghỉ trọn vẹn, mà là quãng thời gian vừa mưu sinh, vừa cố gắng giữ lại không khí Tết theo cách riêng.

Khi Tết là… mùa cao điểm

Những ngày cận Tết, nhu cầu giao hàng, đi lại tăng mạnh khiến công việc của shipper và tài xế công nghệ trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Từ giao thực phẩm, quà Tết đến chở khách về quê, nhiều người trẻ chọn chạy xe xuyên Tết để tăng thu nhập.

Ảnh minh họa.

Một bình luận trên mạng xã hội chia sẻ: “Cận Tết đơn nhiều gấp mấy lần ngày thường, mệt nhưng nghỉ thì tiếc tiền.”

Một shipper khác viết: “Tết là mùa kiếm thêm, không chạy thì qua Tết lấy gì trang trải.”

Với nhiều người trẻ, đặc biệt là lao động tự do, thu nhập dịp Tết có ý nghĩa quan trọng để bù đắp những tháng thấp điểm trong năm.

Giao thừa trên yên xe

Không ít shipper, tài xế công nghệ cho biết khoảnh khắc giao thừa của họ diễn ra trên đường phố. Khi pháo hoa nổ rực trên bầu trời, họ vẫn đang hoàn thành những cuốc xe cuối cùng trong năm.

“Giao thừa năm nay mình vẫn chạy cuốc cuối, khách xuống xe chúc năm mới mà tự nhiên thấy ấm” – một tài khoản chia sẻ.

Ảnh minh họa.

Có người khác tâm sự: “Ăn bánh chưng vội ở góc đường, rồi lại bật app chạy tiếp.”

Những câu chuyện tưởng chừng rất bình thường ấy lại phản ánh rõ nét cái Tết mưu sinh của một bộ phận người trẻ.

Thu nhập tăng, nhưng đánh đổi bằng thời gian sum họp

Theo nhiều tài xế, chạy Tết giúp họ có thêm thu nhập nhờ tiền thưởng, phụ phí giờ cao điểm. Tuy nhiên, đổi lại là việc phải hy sinh thời gian bên gia đình.

“Nhà cách có mấy cây số mà mùng 1 vẫn chưa kịp về chúc Tết ba mẹ” – một bình luận khiến nhiều người đồng cảm.

Một tài xế trẻ khác cho biết: “Xong mấy ngày Tết mới về quê, lúc đó không khí cũng vơi đi nhiều.”

Dù vậy, nhiều người vẫn chấp nhận vì áp lực tài chính và mong muốn lo cho gia đình một cái Tết đủ đầy hơn.

Những niềm vui nhỏ giữa guồng quay mưu sinh

Giữa lịch chạy xe dày đặc, shipper và tài xế công nghệ vẫn tìm cách giữ cho mình chút không khí Tết. Có người tranh thủ về nhà ăn bữa cơm ngắn, có người dừng xe chụp ảnh phố phường vắng lặng ngày đầu năm.

“Tết của mình là mấy lời chúc từ khách, đôi khi thêm ly nước mía hay bao lì xì nhỏ, vậy là vui rồi” – một shipper chia sẻ.

Không ít khách hàng cũng bày tỏ sự cảm thông. “Thấy tài xế chạy Tết thương lắm, lúc nào cũng tip thêm cho đỡ vất vả” – một bình luận khác viết.

Tết không nghỉ, nhưng vẫn là Tết

Với shipper và tài xế công nghệ trẻ, Tết không chỉ là kỳ nghỉ, mà còn là giai đoạn mưu sinh quan trọng. Dù không có những ngày sum họp trọn vẹn, họ vẫn đón năm mới theo cách riêng: bền bỉ, lặng lẽ và đầy nỗ lực.

Khi nhiều người tận hưởng Tết đủ đầy, những chuyến xe âm thầm lăn bánh giữa phố xuân cũng góp phần giữ nhịp sống không ngừng nghỉ. Đó là một lát cắt rất thật về cái Tết của người trẻ làm nghề tự do – vất vả, nhưng không thiếu hy vọng vào một năm mới tốt hơn.