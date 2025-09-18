Hà Nội

Tận thấy kim loại đắt nhất thế giới, 23 tỷ đồng/kg

Kinh doanh

Tận thấy kim loại đắt nhất thế giới, 23 tỷ đồng/kg

Giá rhodium cao một phần do sự khan hiếm, chỉ khoảng 30 tấn được sản xuất mỗi năm so với 190 tấn bạch kim hoặc 3.100 tấn vàng được sản xuất vào năm 2022.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Hầu hết mọi người đều nghĩ vàng là kim loại đắt nhất thế giới. Nhưng thực tế, có một kim loại vượt trội vàng cả về giá trị và độ hiếm. Ảnh: Austen Knapman
Ảnh: Austen Knapman
Đó chính là rhodium, được xác định vào năm 1803 bởi nhà hóa học nổi tiếng người Anh William Hyde Wollaston. Ảnh: Theassay
Ảnh: Theassay
Rhodium được coi là một trong những kim loại quý hiếm nhất trên trái đất và đắt hơn đáng kể so với các kim loại quý khác. Ảnh: MineralPrices
Ảnh: MineralPrices
Trong tự nhiên, rhodium là kim loại hiếm nhất của nhóm bạch kim, khi chỉ xuất hiện ở khoảng 0,000037 phần triệu vỏ Trái Đất. Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Trong khi đó, vàng được tìm thấy với số lượng tương đối dồi dào, khoảng 0,0013 phần triệu, theo Hiệp hội Hóa học Hoàng gia Anh. Ảnh: Westminstermint
Ảnh: Westminstermint
Theo số liệu thống kê từ năm 2019, gần 90% nhu cầu rhodium là từ lĩnh vực chất xúc tác tự động được dùng trong sản xuất. Ảnh: Glass Almanac
Ảnh: Glass Almanac
Ngoài ra, rhodium còn được sử dụng để mạ các món trang sức. Các chất liệu kim loại quý khác như vàng trắng và bạc quý khi được thợ kim hoàn mạ rhodium đều sáng và bền hơn. Ảnh: Science
Ảnh: Science
Trong công nghiệp điện tử, rhodium được sử dụng trong sản xuất các tiếp điểm điện nhờ tính dẫn điện và chống ăn mòn cao. Ảnh: Science
Ảnh: Science
Tháng 11/2023, giá rhodium dao động từ 280.000 euro (hơn 8 tỷ đồng) đến gần 800.000 euro/kg (hơn 23 tỷ đồng/kg) tùy theo nguồn bán. Ảnh: Getty
Ảnh: Getty
Do giá trị cao nên việc mua rhodium thường được thực hiện với số lượng nhỏ. Thêm nữa, rhodium không sẵn có để mua như các kim loại quý khác như vàng hoặc bạc. Ảnh: Mintly
Ảnh: Mintly
