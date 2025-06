Với hơn 30.000 nhân viên, SBU - Cơ quan An ninh Ukraine - lớn hơn 7 lần so với tình báo nội địa Anh, MI5, và lớn hơn 4 lần so với cơ quan tình báo quốc gia Mossad của Israel.

Theo trang globalsecurity.org, với hơn 30.000 nhân viên, Sluzhba Bespeky Ukrayiny (SBU - Cơ quan An ninh Ukraine) lớn hơn 7 lần so với cơ quan an ninh nội địa của Anh, MI5, và lớn hơn 4 lần so với cơ quan tình báo đối ngoại Mossad của Israel. Bên cạnh việc thực hiện các vai trò thu thập thông tin tình báo và phản gián truyền thống của hầu hết các cơ quan gián điệp trong nước, hàng nghìn điệp viên của SBU còn tiến hành các hoạt động nằm trong phạm vi thực thi pháp luật ở hầu hết các nền dân chủ phương Tây, chẳng hạn như chống tội phạm kinh tế và tham nhũng. Theo Ihor Smeshko, người từng giữ chức giám đốc SBU từ năm 2003 đến 2005, điều đó đã biến cơ quan này thành "tổ chức quyền lực nhất cả nước".